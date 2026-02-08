Y te vas, y te vas, y no te has ido

El principal argumento de Keiko Fujimori para mantener a José Jerí en la presidencia es la estabilidad, expresada en que faltan 10 semanas para la primera vuelta. Podría tener razón, si Jerí no se estuviera comportando como si le quedaran sesudos años por delante. Fujimori se lo ha hecho saber, en lo que es un jalón de orejas.

El problema con Jerí no son sus inconductas menores, todas en el ámbito personal, como la capucha nocturna, el uso de Palacio como oficina particular, o sus parodias de Bukele. La cuestión es que a lo largo de un par de meses el hombre puede crear situaciones de alcance mucho más largo que su estadía. No solo él, también alguna de su gente.

Por ejemplo, la premura en querer comprar un paquete de aviones militares no es asunto para un presidente interino con tan poco techo. El comentario de su ministro PCM ha levantado muchas cejas: hay que comprar los aviones de EEUU, porque ese es el país que hoy manda en el mundo. ¿No tiene el ministro mejores argumentos?

Es evidente que Fujimori no piensa en Jerí como en un elefante en la cristalería, sino como un político juvenil con malos modales. Además, parece convencida de la capacidad de Fuerza Popular para bloquearle el paso a cualquier iniciativa realmente peligrosa. El problema es que el Congreso está lanzando sus propias iniciativas peligrosas.

Ahora bien, visto del otro lado, ¿qué tanta inestabilidad produciría una salida rápida de Jerí? Su reemplazo por Fernando Rospigliosi incluso podría crear un ambiente de autoridad que ahora no tenemos. Un problema para Fujimori es que, si Jerí sale, Rafael López Aliaga y la izquierda podrán decir que ellos lo sacaron para evitar males mayores.

Uno pensaría que al puntero López Aliaga no le conviene que haya cambio alguno a estas alturas de la campaña, mientras que a los candidatos menores cualquier cambio puede crearles un provechoso río revuelto.

Jerí no parece perder mucho sueño con la posibilidad de perder la presidencia, pues sigue conduciéndose con gran alegría y desparpajo, feliz, como dicen en Colombia, “como un mono en un costurero”. ¿Qué se puede decir? ¿Juventud, divino tesoro?

Fujimori tiene razón al suponer que hay un plazo luego del cual ya no tiene sentido vacar a Jerí. ¿Cuándo empieza o empezó ese plazo? Vacarlo una quincena antes de la primera vuelta no tendría sentido. ¿Lo tendría mañana?