León XIV, una visita post-electoral, por Mirko Lauer

Sin duda, León XIV siempre tuvo la intención de visitar su país predilecto, y de hacerlo pronto; la cuestión era la fecha. No se trataba de terminar metido en las tristezas de una de esas famosas presidencias peruanas, y además el papado tiene una agenda a relativamente largo plazo. Ya recibir a Dina Boluarte en el Vaticano había sido complicación suficiente.

La invitación a visitar no ha sido solo del gobierno peruano. También los obispos convocados hace poco a Roma para una reunión de fortalecimiento de lazos de la Iglesia católica peruana con el Vaticano lo invitaron a venir. En su aceptación, el Papa ha elegido una fecha segura: algún momento del segundo semestre de este año, noviembre o diciembre.

Esa aterrizada a fin de año significa visitarnos con un presidente nuevo en Palacio, en las inmediaciones de los proverbiales 100 primeros días de gobierno, quizás todavía sin capacidad de mancharle la pechera a nadie. Es cierto que un Papa no llega a visitar al presidente, sino al pueblo, pero en este caso Palacio es un factor a tomar muy en cuenta.

Su antecesor, el papa Francisco, vino invitado en el 2018, en una gira Chile-Perú, que aquí incluyó a Puerto Maldonado y Trujillo. Según la BBC, el presidente Pedro Pablo Kuczynski aprovechó para pedirle ayuda para resolver la crisis política del país. Tres meses más tarde, PPK tuvo que renunciar a la presidencia; pero Francisco ya estaba en Roma.

León XIV no ha anunciado cuánto tiempo pasará aquí ni qué lugares visitará, pero se da por descontada su llegada a Chiclayo, donde fue obispo durante largos años, y donde están sus amistades más sólidas. Aunque hay una política papal que va más allá de lo estrictamente peruano y autobiográfico. Eso llevó a Francisco a visitar la región Madre de Dios, como un gesto hacia lo amazónico en general.

¿Se librará el Papa de lo político? Hay poca posibilidad de eso. Él mismo ha venido enviando al Perú mensajes de fuerte y profundo contenido político ante la multifacética crisis que estamos atravesando. En su primer viaje al Perú (1985, en medio del terrorismo), Juan Pablo II visitó siete ciudades, en sintonía con la derecha católica.

La idea de que esta visita de León XIV va a promover el turismo religioso al Perú tiene un retintín comercial que parece un poco fuera de lugar.