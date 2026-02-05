Intentando olvidar a Dina, por Mirko Lauer

Haber sido próximo a Dina Boluarte ya está teniendo un costo político para varios candidatos. El 50 % de los encuestados al que no le gusta ningún candidato y lo expresa mostrando indiferencia frente a las elecciones, es un indicio. Es que la mayoría conchabada del Congreso rápido terminó siendo considerada la totalidad de la política peruana.

Ahora los principales aliados de Boluarte, los que la mantuvieron en el alto cargo, a pesar de su impopularidad y sus anticuchos, son competidores electorales entre sí, y ninguno reconoce su pasada asociación. Ese juego se llama El gran bonetón, donde todos pulsean por ser el menos culpable de la cuatrinca boluartista.

Unos socios han sido más discretos que otros, pero todos se vieron obligados a mostrar el fustán en un momento u otro, camino del 2026. Todo está registrado en las votaciones parlamentarias y en el acceso de cuadros del partido a los cargos públicos. Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón se limitaron a no votar contra Boluarte, hasta el momento decisivo.

El más quemado en esta feria ha sido César Acuña (3 %), cuya gente ocupó sin pudor algunos altos cargos a lo largo de la peripecia boluartista. En concreto, fueron 16, incluidos dos ministros en importantes carteras. A lo anterior se puede sumar las visitas de Boluarte a Acuña en Trujillo, donde el propietario de APP la recibió chino de risa. Si Acuña no fue castillista, es porque no le dio el tiempo.

Para López Aliaga ha sido una bendición su conflicto con el MTC desde la alcaldía de Lima, en torno al tren obtenido en los EE. UU. para la ruta Callao-Chosica. Es el mínimo gesto de distancia frente a Boluarte, y a la vez mucho mejor que haber votado por su vacancia. Aun así, 13 % de intención de voto no es espectacular frente al 50 % de los renuentes. Por eso su furia contra Jerí.

Visto desde otro ángulo, el Boluarte de Fujimori es José Jerí, cuya presidencia Fuerza Popular está defendiendo con uñas y dientes. Quizás Boluarte ya está siendo tan olvidada por el electorado, pero la imagen de Jerí va a estar fresca hasta el último día de la campaña, que es cuando tantos votos son decididos, en ambas vueltas.