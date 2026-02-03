Se prepara la ofensiva sobre Cuba, por Mirko Lauer

Sería un error imaginar un arreglo Donald Trump–cúpula cubana como una simple versión de lo que viene sucediendo en Venezuela. A pesar del hambre en esas calles (casi siempre hubo, pero ahora es un récord), La Habana siempre ha tenido muchos más recursos que Caracas, y un pueblo mucho más amansado por el discurso ideológico.

En La Habana se inventó la emigración masiva como útil válvula de escape para una crisis interna crónica: dos millones han salido desde el 2020, más del 10 % de su población. Podría decirse que desde 1959 Cuba pobló Miami, aunque el éxodo desde Mariel en 1980 no llegó a los 150 000. Más adelante, el castrismo le enseñó el truco a sus pupilos chavistas.

La idea de un Partido Comunista Cubano al que la necesidad de la población va deslizando hacia alguna forma de, digamos, socialdemocracia, no es muy convincente. Quizás porque Trump preferiría un avance hacia el capitalismo turístico que mantenga a la población dopada por el autoritarismo duro. He allí una base para la conversación.

La isla está económicamente dividida. Quienes manejan el poder (militares y nomenclatura) y viven algo parecido a la clase media. Quienes se sostienen gracias a las remesas familiares del exterior. Por último, quienes no tienen cómo sostenerse y temen al entrenadísimo aparato represivo de los gobernantes herederos de los hermanos Castro.

El mix de bloqueo yanqui y antiimperialismo silvestre siempre le hizo al castrismo un lugarcito entre los enemigos de los EE. UU. La Unión Soviética subsidió los fracasos económicos de Cuba, y luego la Venezuela petrolera tomó la posta, hasta la caída del muro de Berlín. Ahora a México le gustaría ocupar ese sitio.

Los cubanos empobrecidos protagonizaron en el 2021 fuertes protestas (alimentos, medicina), fácilmente reprimidas. El burócrata Miguel Díaz-Canel ha despachado a México al general Alejandro Castro Espín, un hijo de Raúl Castro, para conversar con la CIA. ¿Qué cosa tiene La Habana para ofrecer? En realidad, no mucho, salvo una parte del poder.

El secretario de Estado Marco Rubio es una pieza clave en esta etapa de la expansión de Washington hacia el sur. El político gringo, hijo de cubanos exiliados, va a querer hacer sentir una derrota tangible al PC cubano. No va a arriesgar un remake de la infausta operación de Bahía de Cochinos (1961), pero apretará a los dueños de la isla más de lo necesario.