Páginas del año que recién se fue

No es habitual que un novelista, incluso uno muy bueno, sea buen poeta. Los ejemplos son muchísimos, y las excepciones muy apreciadas. Una de ellas es la surcoreana Han Kang, que ganó el Nobel en el 2024, sobre todo por su novela La clase de griego. Ahora ha aparecido en castellano (Lumen, Barcelona, 2025, edición bilingüe) el poemario Guardé el anochecer en el cajón.

Es una poesía de formas elegantes, que alterna el verso con el poema en prosa, un poco en la línea de Anne Carson, una candidata canadiense al Nobel, también especialista en griego antiguo. Podría decirse que el tema del libro es el cuerpo de la autora en diálogo con su percepción de la fisicalidad del mundo. Podría llamarse un libro de sanación poética.

Gastón Agurto ha escrito un poemario para informarnos que está perdido en el universo limeño. En Cuando estemos lejos de aquí (Lima, Santo Oficio, 2025) su mundo cotidiano está perforado por la paradoja, en lo que los editores llaman “una combinación de cotidianeidad y desconcierto”. Agurto cruza los paradojales agujeros con versos delicados y virtuoso ingenio.

Dicho lo anterior, el libro está marcado por la tragedia, que aquí a veces dice su nombre, y a veces no. Los personajes de Agurto (amigos, familia, vecinos) protagonizan una ciudad que se deshilacha. Hay ojos que ruedan por el suelo como canicas, y un niño mendigo, con una peluda pierna de elefante. Más adelante enormes galgas semejan elefantes dormidos.

Meditación sobre el heroísmo y otros textos incompletos (Lima, Círculo de poesía, 2025), de Alonso Rabí do Carmo, es una elegía a la memoria palestina del autor. Al final el heroísmo le importa menos que la poesía, de la que aquí salen los vuelos de puro afecto por antepasados, pájaros, y colegas de su galería de preferidos.

El duelo por Gaza, en siete crónicas breves, es un pasaje a la vez intenso y discreto en el libro. Más vistosos son los poemas dedicados a grandes poetas (Li Po, Kavafis, Pessoa). A esas alturas uno se pregunta por qué Rabí llama incompletos a los textos de este libro. Solo se me ocurre la alegría de los años 70, pasmada (incompleta) por el paso del tiempo. Es el tono de este poemario.