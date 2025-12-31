Nuevo gobierno, casi para siempre, por Mirko Lauer

El pronóstico más sencillo para el 2026 es que la campaña electoral, sombría y todo, se va a comer un poco más de la mitad del año. Es cierto que el gobierno transitorio seguirá hasta el fin de julio, pero como una fuerza impredecible, más débil cada día. Lo que José Jerí ofreció y no pudo cumplir ya no podrá ser cumplido pronto por un sucesor.

A esos siete meses de campaña electoral deberíamos sumarle los proverbiales 100 días que se concede al nuevo presidente para medir su eficiencia. Así, son 10 de los 12 meses del año dedicados al cambio de gobierno. No le deja mucho margen a los futurólogos no electorales, aunque sí hay cosas que suceden mientras los políticos compiten.

Por ejemplo, la economía. Desde pasado mañana, va a ser el año en que los altos precios del oro y la plata dejarán de verse como un hipo, o una burbuja, sino como expresión de un cambio en la política de los bancos centrales del mundo. El país va a empezar a volcarse hacia esas formas de minería como nunca antes en la historia. Necesitamos buenas explicaciones.

En lo que el próximo año se va a parecer más a este es en la obsesión por los ajustes de cuentas. El nuevo gobierno (muy presumiblemente de derecha) se dedicará a eso mientras pueda, aunque ese ya es casi un tema del 2027. Otros parecidos: gobierno ajustador, oposición revanchista, sistema judicial investigado como nunca antes.

Está claro que en los 10 meses mencionados más arriba no podrán haber grandes avances en la lucha contra el crimen violento. Ya Jerí le ha pasado el bulto al próximo gobierno, lo cual es natural. Pero las campañas electorales no tocan el tema. Quizás va a ser una especie de festival de última hora para los delincuentes, y luego vendrá uno de primera hora.

Una probabilidad 2026 es una sorpresa para Perú en lo geopolítico, que puede ser en el mundo globalizado (China-EE. UU.) o en el vecindario. Nuestra Cancillería ha tomado partido por Ucrania, desde el inicio de la invasión, y contra la masacre de palestinos en Gaza. Pero esos nobles gestos pueden tener un costo.

El imaginativo francés Nostradamus ha dicho que el año que viene “una estrella morirá” y un enjambre de abejas saldrá de la emboscada nocturna. Tendremos un año para descifrarlo.

