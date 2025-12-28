“Volviendo años atrás”: el género no es el enemigo, por Julissa Mantilla

El Congreso promulgó la Ley 32535 Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que eliminacualquier referencia al enfoque de género y la educación sexual integral (ESI). El Ejecutivo pudo observarla peroevidentemente la lucha contra la violencia de género no es su prioridad.

Sus propulsores hicieron lo usual: demonizar el enfoque de género y la ESI, como si fueran los enemigos de la familia y de la moral, lo cual es falso. El enfoque de género es una herramienta de análisis que identifica los roles, estereotipos y mandatos que promueven la subordinación de las mujeres y de todos aquellos que no encajen en el modelo binario (masculino y femenino).

Asimismo, la ley atenta contra la Constitución que en el artículo 2 establece que las personas tienen derecho a la igualdad ante la ley sin discriminación por cualquier motivo y contra los estándares internacionales de derechos humanos que prohiben la discriminación por identidad de género,orientacion sexual o expresión de género.

El Perú ya fue condenado por la Corte Interamericana en los casos Azul Rojas Marín (2020) y Crissthian Olivera Fuentes (2023) en los que las víctimas integraban el colectivo LGTBIQ+, estableciéndose que debía diseñar una campaña de sensibilizacion nacional sobre la importancia de promover una cultura de respeto y no discriminación, algo que esta norma desconoce.

En el caso de la ESI se ha señalado maliciosamente que busca que los niños y niñas inicien actividades sexualesprecozmente cuando, al contrario, se trata de que puedan identificar situaciones de agresión sexual y buscar ayuda. En un país en el que el 56.5% de la población justifica la violacion sexual según el INEI, negar esta información en las escuelas es gravísimo.

La norma busca “volver años atrás”como dijo la Congresista Aguayo celebrándola, esto es, a la sumisión, la negación de derechos y la desprotección de la niñez. Craso error: atrás no se mira ni para tomar impulso.