HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     

Abogada. Excomisionada de la CIDH

“Volviendo años atrás”: el género no es el enemigo, por Julissa Mantilla

La norma busca “volver años atrás”como dijo la Congresista Aguayo celebrándola, esto es, a la sumisión, la negación de derechos y la desprotección de la niñez.

El Congreso promulgó la Ley 32535 Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que eliminacualquier referencia al enfoque de género y la educación sexual integral (ESI). El Ejecutivo pudo observarla peroevidentemente la lucha contra la violencia de género no es su prioridad.

Sus propulsores hicieron lo usual: demonizar el enfoque de género y la ESI, como si fueran los enemigos de la familia y de la moral, lo cual es falso. El enfoque de género es una herramienta de análisis que identifica los roles, estereotipos y mandatos que promueven la subordinación de las mujeres y de todos aquellos que no encajen en el modelo binario (masculino y femenino).

Asimismo, la ley atenta contra la Constitución que en el artículo 2 establece que las personas tienen derecho a la igualdad ante la ley sin discriminación por cualquier motivo y contra los estándares internacionales de derechos humanos que prohiben la discriminación por identidad de género,orientacion sexual o expresión de género.

El Perú ya fue condenado por la Corte Interamericana en los casos Azul Rojas Marín (2020) y Crissthian Olivera Fuentes (2023) en los que las víctimas integraban el colectivo LGTBIQ+, estableciéndose que debía diseñar una campaña de sensibilizacion nacional sobre la importancia de promover una cultura de respeto y no discriminación, algo que esta norma desconoce.

En el caso de la ESI se ha señalado maliciosamente que busca que los niños y niñas inicien actividades sexualesprecozmente cuando, al contrario, se trata de que puedan identificar situaciones de agresión sexual y buscar ayuda. En un país en el que el 56.5% de la población justifica la violacion sexual según el INEI, negar esta información en las escuelas es gravísimo. 

La norma busca “volver años atrás”como dijo la Congresista Aguayo celebrándola, esto es, a la sumisión, la negación de derechos y la desprotección de la niñez. Craso error: atrás no se mira ni para tomar impulso.

Julissa Mantilla

Con todo Derecho

Abogada. Excomisionada de la CIDH

Más columnas

VER MÁS COLUMNAS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025