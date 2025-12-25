Fuera de contexto, por Jorge Bruce

A menudo se critica el abuso que consiste en citar un fragmento de un discurso público, omitiendo una parte del entorno en el que fue formulado, de manera que el emisor pareciera estar diciendo algo que no dijo. De esta manera se distorsiona o adultera el significado de lo expresado por una persona. Se suele recurrir a esta fragmentación de lo expresado con intenciones de propaganda política, desinformación o, sencillamente, calumnia. Tomemos como ejemplos dos célebres frases de expresidentes del Perú: Alan García y Dina Boluarte.

La frase de Alan García fue pronunciada el 5 de junio del 2009, el mismo día de la tragedia conocida como el “Baguazo”. La frase recordada es “ciudadanos que no son de primera clase”. García negó después haberla pronunciado, pero la frase había quedado registrada. Es importante, sin embargo, contextualizarla. El discurso completo fue: “Ya está bueno. Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir: ‘400,000 nativos le dicen a 28 millones de peruanos: ustedes no tienen derecho de venir por aquí’. Eso es un error gravísimo y quien piense eso quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo”.

Alan García y quienes lo defendían argumentaron que lo que el entonces presidente defendía era la igualdad ante la ley. A saber, que un grupo de ciudadanos no podía colocarse por encima del resto de peruanos. Es necesario recordar que antes de este discurso se habían publicado los artículos bajo el título de “El síndrome del perro del hortelano”, en donde AGP alegaba que en el país había personas que poseían recursos que no explotaban ni permitían que otros lo hicieran.

Los ciudadanos awajún interpretaron estas declaraciones, en el contexto de los mencionados artículos, como un acto de discriminación y menosprecio, centrándose en las palabras “primitivos” y “de primera clase”. No menos necesario es recordar que en ese conflicto fallecieron asesinados 23 policías y 10 civiles de la zona.

La otra frase presidencial es más reciente. El 24 de enero del 2023, la presidenta Boluarte, durante una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en Palacio de Gobierno, dijo: “Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. El Gobierno no está generando la violencia”.

Ante la avalancha de críticas, el Gobierno respondió que la frase había sido malinterpretada. Según esta versión oficial, la intención había sido dejar en claro que Puno no era la única región con problemas y que sus protestas no representaban a todo el país. El ambiente, tenso y violento en el que se dieron estas declaraciones, era de protestas que dieron lugar a una masacre de decenas de ciudadanos, tanto en Puno como en otras regiones de la sierra del Perú, las cuales siguen sin ser aclaradas, por lo demás.

En ambos casos, los ciudadanos awajún, así como los puneños, sintieron que estaban siendo excluidos de la comunidad nacional. Asimismo, que estas declaraciones eran consistentes con las masacres cometidas tanto en Bagua como en Puno. En este último caso, además, la región estaba en pleno proceso de duelo por los puneños asesinados por la represión. Esta diferencia es importante: mientras que las frases de García generaron la violencia en Bagua (incluidos, por supuesto, los policías asesinados), las de Boluarte echaron más sal a las heridas ya abiertas por las masacres de la represión.

Ahora retornemos al problema del contexto. Es posible que en ambos casos los mandatarios hayan pretendido reafirmar que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y deberes, tal como lo expresa la Constitución. Los dos, además, recurrieron a la figura retórica de la sinécdoque. Esta es una forma de metonimia, en la que se designa el todo mediante una parte. Aunque lo hicieron para enfatizar la exclusión: los awajún no son de primera categoría (además, son primitivos); Puno no representa a todo el Perú. Lo que sintieron muchos peruanos (no solo los directamente aludidos) es que se estaban rebajando los derechos de dichas comunidades. De hecho, el eslogan “Puno sí es el Perú” se popularizó en las manifestaciones políticas que sucedieron al discurso de Boluarte.

En suma, puede que las declaraciones hayan pretendido lo que ambos dirigentes y sus allegados alegan. Sin embargo, la expresión fuera de contexto, para un psicoanalista, puede ser entendida en un sentido diferente al convencional. Lo que está ajeno al contexto es lo que habla sin que el hablante lo advierta. En los dos casos se puede interpretar que el inconsciente —y no solo de García o Boluarte, sino de toda una ideología clasista y racista— sabe y dice a expensas de las intenciones explícitas del emisor del discurso.

En ese sentido, el “fuera de contexto” es lo que escapa al texto consciente y evidencia lo que se quiere evitar. Para el autor de la tesis del perro del hortelano, lo importante era minimizar los derechos de los awajún, seres primitivos que no tienen la misma categoría que las grandes empresas explotadoras del petróleo. Esos sí son ciudadanos de primera categoría. Para Boluarte era imperativo excluir a Puno del resto del Perú, a fin de que sus protestas fueran las de unos invasores carentes de legitimidad en el territorio peruano. Es obvio que en ambas situaciones se trata de personas que han sido históricamente tratadas como gente de una categoría inferior. Es por eso que las declaraciones fueron sentidas como profundamente ofensivas, no solo por los directamente aludidos. Muchos peruanos sentimos que esos agravios eran los mismos que han regido nuestra sociedad desde la colonia.