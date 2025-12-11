La troika está en las elecciones, por Mirko Lauer

En el 2021 entre los tres ganaron la Presidencia de la República y una porción no desdeñable del Congreso. Hoy uno está preso, otro está prófugo. Ella ha sido vacada y se defiende como puede de las acusaciones fiscales. Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y Dina Boluarte van a existir juntos en el repertorio político por mucho tiempo.

Se suponía que con la llegada al poder la pelea interna reveló en ellos ideologías diferentes. Pero el paso del tiempo los ha mostrado como la misma cosa, una troika. Algo así como frustrados aprovechadores del sistema democrático. Versiones ligeritas de los famosos abogados democráticos de Sendero Luminoso. En cierto modo, parásitos de la sufrida izquierda peruana.

Castillo, preso, en ningún momento ha dejado de lanzar oleadas de abogados contra los procedimientos legales. Ninguno duró suficiente como para mejorar su situación. Pero las encuestas muestran un pequeño grupo de seguidores electorales, y eso lo viene negociando a cambio de versiones asordinadas de algo así como “Castillo libertad”.

Lo de Cerrón es más patético, si cabe. Niega su condición de prófugo y reclama la de candidato presidencial. La mamá está en la plancha de Perú Libre, pero el hijo Waldemar teme por su salud si no hay beneficios para Vladimir. Este último acusa a Raúl Noblecilla, otro abogado de Castillo, de ser un charlatán, y así sucesivamente.

Boluarte ha comenzado una defensa judicial que consiste en proclamar las virtudes que tuvo su gobierno. Cosas como haber estabilizado el país, o evitado la polarización, o soportado la diaria traición de aparentes aliados. En el fondo está pidiendo que el país le reconozca haber sacado a Castillo de en medio. Pero ahora vemos que no lo ha logrado.

Así, la troika está en las elecciones. Castillo canjea una pequeña aprobación por apoyo desde la izquierda. Cerrón hará campaña clandestina para seguir metiendo parientes al Congreso (un deporte nacional). Boluarte está viendo qué puede hacer por su hermano encarcelado. Todo es material noticioso, como se puede ver a diario.

Corolario: como va la cosa, tanto Castillo como Cerrón tienen posibilidades de candidatear al Senado y de ganar, si todo les va bien. ¿Tienen posibilidades de ser elegidos? El primero quién sabe, el segundo bien difícil. Para quienes extrañaban el Senado digno y eficiente de otros decenios, les recomendamos que esperen sentados.