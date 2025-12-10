¿Es tan atractiva la presidencia?, por Mirko Lauer

Aquello con lo que tanto hemos sido amenazados se acaba de materializar: casi 40 candidatos a ser el próximo presidente. Las encuestas nos han venido presentando un orden, pero este va a ser subvertido por las nuevas apariciones. Lo que se va a mantener son las muy bajas cifras de todos los candidatos. ¿Cuáles son los candidatos interesantes?

Quizás el que más digno de tomar en cuenta es Alfredo Barnechea, por Acción Popular. En el 2016 le dio al partido una buena performance que no se esperaba. Tiene una imagen de centro-derecha que puede llevarlo lejos. Sin duda es una carta que permitirá a AP llegar al Congreso y sacudirse de la mala reputación producida por los infames “niños” castillistas.

Otra figura que merece atención es el cajamarquino Mesías Guevara, por el Partido Morado. Guevara ha sido un distinguido gobernador regional y congresista, con una larga trayectoria en Acción Popular, partido que abandonó cuando la atmósfera ya se volvía irrespirable. Es posible que mantenga un amplio grupo de seguidores a la distancia en AP.

En términos estrictamente personales, esta columna no ve a ningún candidato más que se pueda llamar interesante. Sobre los dos punteros ya se ha dicho todo, y sobre Mario Vizcarra, que ocupa el tercer lugar, no se sabe casi nada. Debemos suponer que las próximas encuestas serán un festival de pequeñas sorpresas, y no se espera una grande.

Es probable que al inicio surja una suerte de línea intermedia de propietarios de partidos, que se impondrán a los candidatos que llegan con las manos vacías. Más adelante, los mensajes de campaña, los medios y las redes irán haciendo su trabajo. No olvidemos que aquí las elecciones tienden a resolverse más tarde que temprano.