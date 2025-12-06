Algunos poemarios 2025, por Mirko Lauer

Virgen de Guadalupe está en la línea llamable de erotismo místico de Roger Santiváñez (México, Voces Latinoamericanas, 2025). Con tres coeditores, uno peruano y otro estadounidense, este libro da cuenta del prestigio que ha ganado la obra de Santiváñez por toda América. El poeta no es propiamente creyente, pero sí entusiasta de lo religioso.

Olvidarte sería conocer el olvido, poemas inéditos de Juan Gonzalo Rose (Lima, Personaje Secundario, 2025). El inicio de un rescate de la poesía de Rose (1927-1983) del olvido al que ya asomaba era urgente, y estos 26 poemas son de los clásicos. El poeta los dejó perdidos en un cajón, la familia los conservó y los rescató.

Vocación de náufrago, de Nilton Santiago (Madrid, Colección Visor de Poesía, 2025). El autor es poco conocido en el Perú, pero viene siendo muy premiado en España. Este libro ha obtenido el Premio Juan Gil-Albert, de Valencia. Son textos modernos y cosmopolitas, desde el primer verso: “La luna es la brújula de los trenes desorientados”.

En memoria, de José Carlos Yrigoyen (Lima, Fondo de Cultura Económica, 2025), continúa con lo que vendría a ser una versión poética del brutalismo arquitectónico, en este caso algo así como el mal exorcizándose a sí mismo. Esta vez la propuesta es más amable, aunque buena parte de la acción ocurre en Rodesia, lo que fue el África oscura de los europeos. Gran lectura.

Arroyo Maldonado, de Mario Montalbetti (Lima, Personaje Secundario, 2025; otra edición este mismo año, en N Direcciones, Buenos Aires). Es un poemario formado por variadísimos ejercicios de un oficio ya dominado, es decir, poemas a la vez entretenidos e importantes, humorísticos, amorosos, filosóficos, muy agradables de leer.

Esta canción no termina de salir de mi boca, de Roxana Crisólogo (Lima, Álbum del Universo Bakterial, 2025). La autora confirma aquí otra vez que es una lírica de enorme inteligencia. El choque de la poesía con el lenguaje produce, como lo presentó Montalbetti, venganza por la democracia destruida en el Perú.

Arenas rojas, de Braulio Paz (Lima, Personaje Secundario, 2025). Ha sido comparado con un libro de viajes, y es verdad. Paz busca sus versos en lugares remotos y trae de vuelta un tratado de sí mismo. La astronomía y la física de estas páginas es lo más cercano que hay a una suerte de ciencia para poetas, entre maravillada y escéptica.

