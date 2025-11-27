La cultura y la identidad ciudadana, por Rafael Belaunde Llosa

Aún no veo la película sobre la exitosa operación de rescate de los rehenes en la embajada de Japón, cautivos por meses a manos del grupo terrorista MRTA. Me da mucho gusto el éxito que ha tenido en la taquilla y que haya roto la barrera del millón de espectadores.

En un país tan diverso culturalmente, tan disperso geográficamente, tan asimétrico socioeconómicamente y donde aún persiste, lamentablemente, una alta correlación entre el origen geográfico y el nivel de ingresos, las políticas de cultura tienen un poderoso rol que cumplir en la sociedad, como elemento de cohesión social e identificación ciudadana; en despertar un sentido de pertenencia y orgullo compartido por la tierra que nos vio nacer.

Nuestra cultura, rica y milenaria, debe ser uno de esos denominadores comunes que ayudan a aglutinar un país diverso y asimétrico en una nación con sentido de pertenencia e inclusión para todos.

En este campo, las artes escénicas cumplen, como ninguna, un papel preponderante y por eso creo en una política de fomento a la cultura en general y a las artes escénicas en particular.

La forma e intensidad que esa política tenga dependerá de una serie de factores, donde el económico y la restricción presupuestal a la que está sometido todo país es una variable fundamental.

La otra variable fundamental es la pluralidad de género e ideológica.

Es imposible que se le pida a un artista que se despoje de sus convicciones políticas e ideológicas o que ellas no se reflejen en su obra. Por eso la pluralidad es fundamental: abrir el espacio a producciones de diverso género y de variada orientación política. Evidentemente, también debe haber un criterio de coparticipación y riesgo compartido, pues es importante que el Estado recupere los recursos invertidos para poder mantener y hacer crecer un fondo de cofinanciamiento.

No hay patria sin valores y orgullos compartidos y no hay futuro sin historia. Hagamos de nuestra cultura un hilo conductor de unión e integración entre los peruanos.

PD: Aprovecho este espacio para anunciar la suspensión de mi columna quincenal en el diario debido a mi participación en el proceso electoral. Agradezco al equipo editorial de La República por haberme dado la oportunidad de escribir quincenalmente y a quienes me leyeron en estos años. Es vital que el diario mantenga distancia y perspectiva frente a todas las candidaturas, y mi columna quincenal sería claramente incompatible con ese propósito superior.

Muchas gracias.