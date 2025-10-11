La llegada de la Generación Z, por Rafael Belaunde Llosa

El sábado 20 de setiembre se dio la primera de una serie de jornadas de protesta. Después de años de una aparente apatía y quizás temor a la reacción violenta de un gobierno represivo, la juventud dio una lección y dijo basta. Basta de abusos, de lobbies, de mercantilismo, de festinar privilegios para unos pocos en desmedro del interés de las mayorías, basta de convivir con lo más rancio y nauseabundo de la política nacional.

La gota que rebalso el vaso fue el zarpazo en contra de la juventud e independientes, a partir de la reforma del sistema de pensiones que pretendía obligar a mayores de 18 a afiliarse a una AFP y a los independientes a cotizar forzosamente en una.

El éxito de las marchas fue evidente, no solo por la convocatoria, sino por el éxito en impedir que se consume el asalto a los bolsillos de la juventud.

Pero la dimensión más importante de estas movilizaciones, es la política. La constatación que existe viva y palpitante una vocación por tener voz, por tomar las riendas del destino y no hincar la cerviz ante el poder político abusivo. Ello es una demostración y garantía para el futuro de la democracia en el Perú.

Muchos años antes, cuando yo era estudiante universitario, también irrumpió en escena, en plena dictadura fujimorista, un movimiento universitario, que supo decir, basta al abuso y corrupción. El evento catalizador fue la arremetida del gobierno contras 3 magistrados del Tribunal Constitucional (Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marzano) quienes habían tenido la “insolencia” de declarar inconstitucional la ley que permitía la re-relección de Alberto Fujimori. Esta movilización marco el inicio de un periodo de protestas y toma de conciencia política por parte de una generación, la X, que estaba más asociada a la apatía y desinterés por la política. La protesta no se detuvo, participó y contribuyó hasta la restauración plena de la democracia en el Perú.

Ahora como entonces, los jóvenes a la obra por el futuro del Perú.