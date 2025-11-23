Un año crucial para Palestina, por Abdalnasser H. Y. Alaraj

El 15 de noviembre conmemoramos la Proclamación de la Independencia del Estado de Palestina por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), un acto de esperanza que ha marcado décadas de lucha por el reconocimiento y la autodeterminación, y el 29 de noviembre, Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 1977, se convierte en una ocasión urgente para poner en primer plano no solo la memoria histórica, sino también la profunda crisis humanitaria, legal y política que vive el pueblo palestino hoy.

Este año reviste una dimensión especial y gravísima. En la ciudad de Gaza, la población palestina ha sido víctima de una masacre atroz: más de 100.000 personas han perdido la vida, víctimas de bombardeos, ataques indiscriminados y del colapso de los servicios básicos.

La magnitud de la tragedia exige que recordemos que la guerra sigue, que los cuerpos devueltos de quienes murieron muestran señales de atrocidades, desmembramientos, quemaduras, restos irreconocibles; que los escombros aún contienen artefactos explosivos sin detonar; que el hambre, la enfermedad, el dolor psicológico, la orfandad y la discapacidad se han convertido en nuevas formas de violencia que arrastran generaciones.

Desde el punto de vista legal, la independencia de Palestina (proclamada el 15 de noviembre de 1988) fue acompañada por el reconocimiento internacional de su estatus como “Estado Miembro Observador” en la ONU el 29 de noviembre de 2012, día en que la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 67/19. Desde entonces, hoy en la actualidad, son más de 160 países de los 193 miembros de la ONU los que reconocen al Estado de Palestina.

Este reconocimiento no solo tiene valor simbólico, sino que fortalece su capacidad para reclamar derechos bajo el derecho internacional, incluyendo la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional, y presionar por el fin de la ocupación, la colonización ilegal de territorios y la restitución de derechos básicos.

Queremos además agradecer a los países que en este año han dado pasos decisivos al reconocer al Estado de Palestina, en particular al gobierno de Arabia Saudita y al de Francia, quienes tomaron la iniciativa junto a otros Estados y que gracias a ello hoy contamos con un consenso internacional mayor, que incluye ya más de 160 naciones. Asimismo, expresamos un reconocimiento especial al Gobierno y al pueblo del Perú, país que reconoció al Estado Palestino en enero de 2011 y que desde entonces ha mantenido una posición firme y solidaria en defensa de nuestros derechos. Este año, en particular, el vínculo entre ambos países se ha fortalecido de manera significativa, reafirmando la amistad y la cooperación que nos unen. Este respaldo global es un rayo de esperanza para un pueblo que ha sido sometido al sufrimiento sistemático.

Al mismo tiempo, rogamos por el fin inmediato de la guerra. A pesar de los llamados a un cese al fuego, las fuerzas del Estado de Israel continúan incumpliéndolo. Los prisioneros palestinos enfrentan la amenaza de la pena de muerte; los cadáveres de mártires devueltos muestran evidencias claras de masacre; en Cisjordania y Jerusalén, los colonos israelíes, con el respaldo del gobierno israelí, siguen avanzando ilegalmente sobre tierras palestinas, secuestrando cosechas, agua, sembríos y usurpando la vida de nuestro pueblo poco a poco.

Esta doble conmemoración, el 15 de noviembre y el 29 de noviembre, nos exige no solo recordar, sino actuar. Nos llama a alzar la voz, a exigir justicia, a sostener la solidaridad internacional y a reafirmar que la autodeterminación, el fin de la ocupación y el respeto de los derechos humanos no pueden esperar.

Que este año, tan crítico como doloroso, sea también aquel en que la esperanza renazca: por la memoria de quienes cayeron, por el futuro de los que quedan y por la dignidad de un pueblo que sigue en pie, exigiendo su libertad.