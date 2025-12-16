El recorte a la esperanza, por Gonzalo Rivera

El presupuesto público se solventa mayoritariamente por recaudación tributaria, es decir, el dinero que nosotros producimos. Por otro lado, la formulación del presupuesto público es una responsabilidad principal del gobierno, en otras palabras, del presidente José Jerí. Si bien es cierto que el Congreso debate y aprueba la Ley de Presupuesto, la iniciativa es del jefe de gobierno y su ministro de Economía.

Establecido este marco, la pregunta específica de este artículo es saber por qué el presidente y el Parlamento han decidido no incrementar el presupuesto de un programa exitoso y necesario como Beca 18.

Personalmente, he tenido el privilegio de conocer a centenares de becarios y becarias del programa Beca 18 y creo que es por ello, como contribuyente y ciudadano, que me resulta especialmente indignante que un programa nacional que ha sido bien manejado a lo largo de varios gobiernos sea ahora uno sin posibilidades de crecer en el 2026: ¿Responde la persistente postergación del acceso a la educación superior para los estudiantes más destacados del país a una decisión de carácter ideológico por parte del régimen actual?

No obstante, tampoco nos engañemos. Es claro que un programa de becas es insuficiente y que se requieren múltiples reformas en el sistema educativo para procurar mejores resultados que redunden en mejores niveles de desarrollo. Sin embargo, en una realidad en la cual tantos programas públicos carecen de un buen diseño o de una gestión eficiente, es inaceptable que la ideología de este gobierno quite oportunidades fundamentales a cerca de veinte mil jóvenes y sus familias.

Los egresados y actuales becarios son conscientes de lo transformador del programa en sus vidas. Por ello, me llena de emoción verlos organizándose y manifestándose en solidaridad con sus compañeros. Espero que sea mayor su organización y sus mensajes más directos y frecuentes; tal vez lleguen a ser tendencia para que la Presidencia los vea y piense mejor si quiere pasar a la historia como el presidente que canceló la esperanza de miles de jóvenes en el Perú.