Jerí: laberinto de lo transitorio, por Mirko Lauer

Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero...
¿De dónde vienen las buenas cifras actuales de José Jerí? Un 58% de aprobación en Datum y un 55% en CPI son más de lo esperado para este congresista de Somos Perú. Comentaristas de prestigio creen que se trata de un montaje para consolidar al reemplazante de Dina Boluarte y allanar el camino a alguna candidatura. Jerí sería algo así como una movida fujimorista de relancina.
Asumiendo que las buenas cifras sean ciertas, ¿a qué se podrían deber? Primero: acaba de llegar a Palacio. Segundo: ya pronto se va a su casa. Tercero: reemplaza a la impopular Dina Boluarte. Cuarto: es joven y viste en un estilo juvenil. Quinto: a primera vista no parece parte del pacto FP, APP, RN, PL. Sexto: tiene montado un dramático show anticriminal.
Pero, a pesar de todo, la idea de que puede ser vacado, atribuida a la izquierda del Congreso, flota en el ambiente, y lo hará mientras sea legalmente viable. Esto apunta a un posible beneficio de Fernando Rospigliosi, hoy presidente interino del Congreso. ¿Cuánto beneficiarían a este unos pocos meses de presidencia? Quizás lo ayudarían a instalarse bien para el 2031.
En cuanto a Jerí, su situación es parecida. Podría irle bien más adelante, siempre y cuando su aprobación no quede por los suelos de aquí a abril. Sus peores errores serían favorecer a alguna candidatura, tolerar alguna cutra muy seria en un ministerio o dejarse aplicar una zancadilla policial en la represión de una protesta.
Pero no olvidemos que Jerí es, por definición, un pato rengo político, es decir, un presidente con la capacidad de acción menguada. Esto quiere decir que los grandes golpes de mano capaces de producir una popularidad permanente le serán imposibles en los pocos meses restantes. Pero dejar Palacio con más prestigio del que trajo no sería poca cosa para un político esencialmente joven.
Sobre el 2031: parece que los presidentes interinos no seducen en el camino de salida, no importa cuán buena su gestión. Valentín Paniagua perdió una elección presidencial. Recién hoy tiene altas simpatías. Francisco Sagasti todavía tiene más críticos que defensores, aunque eso puede cambiar. Jerí se va a pasar cinco años en el llano, haciendo méritos de algún tipo ante el electorado. Buena suerte.
