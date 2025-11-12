Si es martes, debe ser Sicuani, por Mirko Lauer

El presidente José Jerí anuncia unos tres meses de gira por el Perú, con gabinete y todo. Eso cubriría más o menos la mitad de su mandato, días que pasará de nómada, cruzándose con las caravanas de las campañas electorales. ¿Es una buena idea? Depende para quién. Son muchas las localidades que aprecian una visita presidencial que por un instante las pone en el mapa político. ¿Pero qué puede ofrecer Jerí? ¿Qué va a decirles?

Hay algo de belaundista en esta iniciativa de Jerí. Que en un país tan variado como el Perú la presidencia debe ser territorial fue una idea de Fernando Belaunde. FBT, con su puntero frente al mapa, daba la impresión de conocerlo todo, y en algunas zonas, en efecto, era así. Pero Jerí necesitaría más de tres meses para llegar a esa profundidad geográfica.

¿Por qué la gira? Jerí dice que es para mostrar que “esta vez sí hay gobierno”. Pero también es una de tantas formas de ir adelantando su ficha política camino del 2031. Su 55 %+ de aprobación no está nada mal, pero con eso solo se le están dando las gracias por haber reemplazado a Dina Boluarte. Necesita bastante más para construirse como un político de las grandes ligas.

Jerí traerá de vuelta de su periplo un paquete variado de situaciones. Allá se encontrará con los entusiastas, los indiferentes y los abiertamente agresivos. Algo que quien fue candidato al Congreso ya debe conocer. Pero, sobre todo, se encontrará con la burocracia provincial y se tomará más fotos de lo que le conviene.

Los viajes anunciados son políticamente simpáticos, pero no parecen la mejor medicina para la gestión del Estado central en estos meses. Si las cifras fueran exactas, debemos imaginar a ministros ausentes de sus escritorios un día de cada dos. Es cierto que el trabajo remoto existe, pero tiene sus límites en este caso.

En lo personal, la imagen de un joven político que ha recorrido todo el país aprendiendo sobre los problemas de los diversos lugares puede ser imbatible más adelante. Jerí se ha inventado una suerte de beca del Estado para aprovechar su paso por la presidencia. Suena mejor que pasar el tiempo en las inmediaciones del Salón Dorado recibiendo la realidad por teléfono.

Ojalá tanto viajar no lo atolondre. Como en la célebre película de 1969 Si hoy es martes, esto debe ser Bélgica.

