Amazonía: la urgencia de una educación que sí funcione, por Misión Educación

* Nora Delgado Díaz, Directora Regional de Educación de Ucayali

Durante décadas, la Amazonía ha sido ignorada por las políticas educativas del Estado. Esta exclusión afecta a más de 4 millones de peruanos, incluyendo 51 pueblos originarios que hablan 44 lenguas. La deuda es histórica, pero el abandono es actual.

Los datos son alarmantes. Solo el 19% de los estudiantes amazónicos comprende lo que lee, y apenas el 15.1% logra resolver problemas matemáticos básicos. Además, el 73% de las escuelas rurales no tiene acceso a agua potable, electricidad ni conectividad. En esas condiciones, aprender es una hazaña.

Frente a este escenario, las regiones amazónicas se organizan para alzar la voz y plantear soluciones. Más de lo mismo no funciona. Por eso, Amazonas, Huánuco, Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali integran la Mesa Técnica de Educación de la Mancomunidad Amazónica. Este espacio reúne a autoridades regionales decididas a construir una agenda educativa común, desde y para el territorio.

La Amazonía necesita políticas que partan de su realidad. No se puede diseñar la misma estrategia para un colegio urbano de Lima que para una escuela ribereña de Ucayali. Urge reconocer el valor del ser amazónico y del territorio como ejes centrales en cualquier propuesta educativa.

Las prioridades son claras: formar a más de 6,000 docentes en educación intercultural bilingüe; incluir la educación ambiental como respuesta al cambio climático; proteger la salud mental y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Para el caso de la EIB, se requiere un modelo territorial articulado que garantice una atención realmente diferenciada, además de una gestión descentralizada que ponga el territorio en el centro de las decisiones.

La Amazonía exige algo distinto: políticas diferenciadas, inversión extraordinaria y decisión política firme. Hablar de justicia educativa es garantizar que cada estudiante, sin importar dónde viva, tenga derecho a aprender y a construir un futuro digno.