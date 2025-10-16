Presupuesto educativo 2026: sin rumbo en medio del desgobierno, por Misión Educación

* Escribe Marilú Martens, directora Care Perú

El Perú vuelve a caminar sin brújula. A menos de una semana, el país amaneció con una nueva crisis: la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, tras una cadena de decisiones erráticas y una reacción insensible ante una tragedia evitable, una balacera en un concierto que terminó simbolizando el estado real de nuestra seguridad y gobernabilidad. Hoy, un nuevo presidente asume el poder entre denuncias graves y una desconfianza generalizada. La política parece haberse divorciado de su razón de ser: servir al ciudadano.



En medio de esta tormenta, el presupuesto educativo 2026, que el Ejecutivo calificó como “histórico”, suena vacío. Son S/ 49 424 millones que, más allá del número, carecen de dirección, metas o resultados verificables. Se sigue premiando la inercia: más planillas, menos inversión; más gasto corriente, menos transformación. Un país que no planifica su educación no planifica su futuro.



Porque la crisis no es solo política: es una crisis educativa y cultural. La incapacidad para distinguir liderazgo de oportunismo, empatía de espectáculo o Estado de botín, nace del abandono en la formación ciudadana y ética. No se improvisa una república educada. Y los presupuestos sin visión son espejos del desorden: gastamos más, pero aprendemos menos, confiamos menos, vivimos peor.



La educación es mucho más que una línea del presupuesto: es el cimiento de la seguridad, la justicia y la democracia. La educación mueve la rueda del desarrollo y sostiene toda posibilidad de futuro. Si el Estado escucha y cumple lo que es su mandato, si la sociedad exige y no se resigna, aún podríamos corregir el rumbo.

Pero si seguimos confundiendo gasto con inversión y discursos con gestión, no habrá presupuesto que alcance ni democracia que resista.



¡Presupuesto sin propósito es papel! Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo si entendemos que invertir bien en educación es la única forma de reconstruir nuestro país.