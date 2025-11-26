La conectividad educativa como estrategia pedagógica, por Misión Educación

En el Perú, solemos pensar que conectividad es solo tener internet. La experiencia muestra que eso no basta para mejorar el aprendizaje ni para cerrar brechas. Muchas escuelas tienen acceso a la red, pero siguen desconectadas de su entorno, de los estudiantes y sus necesidades.

Según el MINEDU, el 44% de las escuelas primarias y el 74% de las secundarias cuentan con internet. Sin embargo, gran parte de estas instituciones funcionan como islas. Tienen acceso a recursos globales, pero no logran convertir esa conectividad en proyectos educativos que fortalezcan vínculos y respondan a su contexto. La desconexión es social y cultural, no solo tecnológica.

Una escuela conectada debería ser un punto de encuentro para estudiantes, docentes y familias. La tecnología, usada con intención, puede unir, crear comunidad y abrir oportunidades. Usarla sin propósito solo aumenta la distancia entre lo que ocurre dentro del aula y la vida de los estudiantes.

Para que la conectividad educativa sea una estrategia de transformación, se necesitan tres cambios urgentes:

Conectividad con propósito pedagógico. La tecnología debe servir al aprendizaje. Se requiere capacitar a docentes, integrar proyectos comunitarios y crear herramientas digitales que respondan al contexto local. Conectividad interna antes que internet. Muchas escuelas tienen internet, pero sus aulas no están interconectadas. Una red local permite trabajar con materiales digitales y plataformas incluso sin conexión externa. Conexión con la comunidad. Una red externa que acerque la escuela a las familias facilita compartir recursos, mantener comunicación constante y apoyar a los estudiantes también fuera del aula.

La conectividad educativa empieza en las personas, en cómo se relacionan, cómo colaboran y cómo construyen comunidad. Si hacemos de nuestras escuelas espacios que integran tecnología y vínculos humanos, podremos avanzar hacia un país más integrado y equitativo.

* Sandro Marcone, Fundador de CulturaDigital.pe