¿Por qué voló "el Gallo"?, por Mirko Lauer

Los embajadores cubanos en una etapa fueron todos amigos de Fidel o de Raúl. Luego fueron del G-2, inteligencia cubana. Carlos Zamora ha sido uno de estos últimos. Ninguna novedad allí, pero Zamora es un agente notorio y fue denunciado como tal desde su llegada como embajador, paralela a la de Pedro Castillo a la presidencia. El G-2 opera en este país desde hace medio siglo, más eficiente que la KGB. ¿Por qué expulsar a Zamora ahora?

Visto el contexto de la decisión peruana, es muy probable que el caso tenga que ver con el ingreso de Betssy Chávez a la embajada de México. Quizás es importante para Cuba sacar a la golpista del país, pues en un juicio largo puede terminar revelando detalles inconvenientes para La Habana. Quizás ya ha revelado algunos, y eso es lo que precipitó la salida de Zamora del cargo. El tema del asilo está sacando a la luz varios tipos de interés por colocar a Chávez lejos de los micrófonos peruanos.

¿Estamos hablando de un golpe cubano? No es el estilo de La Habana, y la chambonada parece toda de Castillo. Pero el conato puede haber sido alentado a la distancia, con Chávez en el papel de Mata Hari. Algo sabía el viceministro de Torre Tagle, Félix Denegri, cuando tuvo su definitivo diálogo con Zamora. El embajador no ha sido retirado solo por el disgusto expresado por un grupo de oficiales de Marina en retiro.

Entonces, los contactos Zamora-equipo golpista pueden ser tema de un nuevo ciclo de investigaciones. Pero con el asilo en México, la justicia peruana pierde un elemento clave. Nótese que todavía no hay una versión completa y convincente sobre cómo se armó el grupo Castillo–Chávez–Torres y cómo está siendo desarmado ahora. Solo hay el zumbido de los abogados de Castillo, insistiendo en que él debe volver a la presidencia.

¿Cuántos “gallos Zamora” seguirá habiendo en el Perú? Sobre todo, camuflados entre los cientos de miles de venezolanos fugitivos del chavismo. De otra parte, cabe preguntarse cuánto de la desgracia de Zamora se debe a una presión de los EE. UU. en el nuevo clima producido por la flota del Comando Sur en el Caribe. Hasta el momento, Cuba no ha reaccionado al retiro de su embajador, y la consulta peruana en la OEA no arroja resultados. Todo está en el aire.