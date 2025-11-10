La extorsión, un crimen pandémico, por Mirko Lauer

La llegada de José Jerí está coincidiendo con algunas bien publicitadas capturas de extorsionadores dentro y fuera del país. Jerí dice que el plan de seguridad ciudadana, que rige desde hace siete años, no ha servido para nada, y tiene razón. Como su tiempo es corto, la idea parece ser ir dando golpes y haciendo ajustes por el camino, en lugar de grandes reformas.

Los ajustes están produciendo remociones de policías encargados y capturas dramáticas. Pero las abundantes denuncias de víctimas de extorsión y asesinatos a quienes se resisten siguen allí, indicando que el problema es más profundo que una presidencia interina. Los candidatos piensan que una solución se pondrá en marcha cuando alguno de ellos gane.

Además, hay la sensación de que el gobierno nos sigue contando cuentos: la mitad de la historia, y hasta menos. Se le dice al público que los capturados pertenecen a bandas criminales, pero casi no hay detalles sobre ellas. Los hampones son escurridizos ante la mirada pública, como si fueran un secreto privado de la policía.

Sin embargo, que Jerí dedique su tiempo en la presidencia a perseguir criminales es algo positivo, que contrasta con lo que habíamos venido viendo en Palacio. Cualquier avance en ese tema va a ser positivo. No tiene sentido exigirle soluciones relámpago o grandes proyectos. Pero sí gestos y decisiones con sentido, que ya ha tenido varios.

Si cabe hacer alguna modesta sugerencia, una cruzada contra la corrupción podría alentar a los candidatos en competencia. La corrupción más seria es la policial, a todo nivel, pues tiende a hacer de la PNP víctima de sus superiores. Pero hay otras corrupciones de funcionarios dando vueltas en el espacio estatal.

Quizás Jerí responda que esa cruzada es precisamente lo que está haciendo. Pero no está rodeado de especialistas idóneos para la tarea. Los altos mandos policiales de esta hora definitivamente no lo son. Tampoco el gabinete de gente convertida en cazadora de extorsionadores, de la noche a la mañana, sin duda con la mejor intención.

Sorprende que las quejas de los empresarios de la CADE frente a la extorsión hayan sido tan abstractas y tan poco filudas. Apareció el tema como un problema muy real y difundido, pero abstracto. ¿En quién está confiando el sector privado para enfrentar este problema? En los mismos que le permitieron al crimen llegar a los niveles que hoy tiene.