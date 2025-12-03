¿Puede Maduro ganar esa guerra?, por Mirko Lauer

La demora en resolver su desafío venezolano le está creando a Trump cada vez más problemas en Washington. Haber matado a sobrevivientes en una de las lanchas atacadas en el Caribe, está siendo descrito como un crimen de guerra, con Pete Hegseth, ministro de Defensa, y los generales a su mando echándose la culpa por lo sucedido. ¿Quién dio la orden?

Mientras tanto, Nicolás Maduro ha salido a cantar y a bailar en público, al parecer convencido de que el imperialismo que lo asustaba tanto hace pocas semanas ahora es un tigre de papel. Empieza a parecer que a Trump le está fracasando la guerra psicológica que empezó con la llegada de su flota al Caribe.

Pero aun si el tigre es de papel, pisarle la cola como viene haciendo el chavismo en estos días parece bastante peligroso. Si bien 70% de los EE. UU. no quiere otra guerra, probablemente son menos quienes quieren una derrota geopolítica sin siquiera haber respondido a las burlas de Maduro. El show del chavista empieza a obligar a Trump a ponerse duro. ¿Podrá hacerlo?

Pero algo hay que no cuadra en esta historia. La información periodística de un día al otro pasa de un Maduro dispuesto a renunciar, haciendo pedidos para ponerse, él y su familia, a buen recaudo, a un Maduro burlón, dispuesto a dejar el pellejo en la batalla por mantenerse en el poder. Los asesores cubanos están haciendo sobretiempo.

Hasta el momento, lo de Trump y su arsenal parece una Bahía de Cochinos (1961) en cámara lenta. Aunque quizás hay algo más que ese sombrío recuerdo frenando las armas estadounidenses, que empezaron con tantos bríos. Un apoyo decidido de Rusia y Cuba podría hacer una diferencia, en una guerra fabricada por el propio Trump con el argumento de la droga.

En Washington los demócratas han visto una oportunidad, y vienen atizando las brasas en el problema de los rematados en los botes. Esto es algo que a su vez podría desanimar a Trump de sus aprestos bélicos. Con lo cual Venezuela quedaría instalada como un poder político-militar en el Caribe: desafió al Imperio y vivió para contarlo.

Según los medios, la última oferta que recibió Maduro de Trump fue algo así como “renuncia y salva tu vida”. Es obvio que Maduro no la aceptó. ¿Habrá más ofertas todavía en su Black 2025?