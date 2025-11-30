El misterio Vizcarra, por Mirko Lauer

¿Por qué Martín Vizcarra es tan popular a pesar de todo? Para responder, habría que tener claro qué es el “a pesar de todo” de la pregunta. El político moqueguano acaba de ser condenado a una pena larguísima por delitos que, por lo general, destruyen reputaciones. La campaña contra él ha sido fuerte, pero allí está su hermano Mario ocupando un lugar en la delantera, cada vez más fogueado.

Lo que estamos viendo en las encuestas es una muestra de que la ciudadanía no cree mucho en el sistema judicial. Muchas acusaciones y exculpaciones a políticos están en duda, mientras jueces y fiscales se pelean por puestos y poder, sin pudor alguno. Esto ha favorecido la imagen de Martín Vizcarra, y acaso distraído de sus culpas.

Otro factor de la popularidad actual de los Vizcarra es haber disuelto Martín el Congreso en el 2019, cuando fue presidente, y convocado de inmediato a la elección de uno nuevo. Esto es algo que los actuales congresistas no le perdonan. Nadie lo dice, pero en el desfile de acusadores hay una venganza, que se ha querido extender hasta Salvador del Solar, sin éxito.

De otra parte, la ubicación de Martín Vizcarra en el espectro ideológico, ni muy en la derecha ni limitado por las timideces del centro, lo vuelve un personaje con el que es fácil simpatizar, y eso se extiende a su hermano Mario. No es un tsunami político, ni mucho menos, pero sí una corriente de opinión significativa que puede voltear una elección.

La campaña mediática, parlamentaria y judicial en torno a Martín Vizcarra se origina entre quienes temen que este, antes de cuerpo presente y ahora a través del hermano, les quite una votación significativa, en abril y en la segunda vuelta. Había que deshacerse de él, y una parte de la opinión pública lo ha notado desde hace buen tiempo.

Con todas las diferencias del caso, hay un aire de familia con la situación de Alan García en el camino que lo llevó hasta el suicidio. Con el líder del Apra fuera de juego, muchos magnates de la política respiraron más tranquilos. Pero los hermanos Vizcarra están logrando lo que el Apra no pudo hacer en su momento ni está pudiendo hacer ahora.