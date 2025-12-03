El doctor emergencia, por Mirko Lauer

¿​Qué significa colocar la tropa del Perú en las fronteras sur y norte? Para José Jerí es un nuevo gesto efectista, como haber visitado las cárceles o retomado los estados de emergencia fronteras adentro. El ultraderechista José Antonio Kast todavía no ha sido elegido, pero ya tenemos una complicación diplomática con Chile en el horizonte.

Si Kast persiste en su expulsionismo masivo y Jerí insiste en mantener la frontera cerrada para los migrantes, veremos crearse una situación humanitaria que además perjudicará las hoy muy buenas relaciones comerciales entre Arica y Tacna. Para evitar tamaña situación se necesita más que soldados de un lado y otro de las fronteras.

Para el Perú es un momento para la revisión de todo el escenario de los inmigrantes en el país, sobre todo los venezolanos. Sin duda hay una delincuencia protagonizada por venezolanos, pero esta no es ni la mayoría ni la esencia de esta migración. Más bien los estudios consideran a este influjo algo muy positivo para la economía.

Los argumentos de Kast para la expulsión son básicamente electorales: su condición ilegal, la seguridad de los chilenos, el patriotismo y, por supuesto, la imitación de Donald Trump, que tanto le ha rendido a la derecha argentina. Si el tema fuera legalidad y seguridad, muchos peruanos tendrían que ser expulsados del país.

Para los ciudadanos de un país, una frontera es una vitrina. Cómo sean tratados venezolanos, colombianos y otros influirá algo en el trato a los peruanos en los países vecinos. Sería lamentable que Jerí nos deje una complicación diplomática y un enredo geopolítico por tratar como militar un tema esencialmente policial y migratorio.

Sería un papelón que un Kast postelectoral se calme en el tema y Jerí se quede con sus batallones hostigando, o por lo menos asustando, a familias empobrecidas en la frontera sur. Lo que podría ir haciendo desde ahora Jerí es explorar, vía Torre Tagle, las posibilidades de una comisión binacional con participación de las Naciones Unidas y la CIDH.

Seguramente muchos de los que ya comenzaron a ser empujados hacia las fronteras son personas y familias de trabajo, y no todo Chile quiere expulsarlos. No es descartable que algunos de ellos merezcan ser deportados de vuelta a Venezuela; pero no se puede juzgar al todo por una de sus partes.