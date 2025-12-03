Sírvase un poco de sancochado electoral, por Mirko Lauer

Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero...
A juzgar por las encuestas de esta hora, la segunda vuelta del 2026 podría ser entre dos candidatos de derecha. Ya no más el ordenado esquema de un derechista versus uno que no lo es. El esquema ya venía más bien desgastado. Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se han venido turnando el primer lugar a lo largo del año, y ahora están más o menos en lo mismo. Si no hay sorpresas (estamos entrando en esa temporada), uno de ellos entrará a Palacio.
Pero, a juzgar por las cifras, ninguno de ellos podría entrar solo. La segunda vuelta siempre necesita alianzas, incluso con ideologías rivales. La elección que viene estará marcada por la ausencia de dos expresidentes presos, incapacitados para candidatear. Son figuras que no van a tener mucho que hacer con sus votos, salvo endosarlos.
¿A cambio de qué serían endosados los votos de los Vizcarra hermanos y de la familia política de Pedro Castillo? Todo sugiere que en esos dos casos la moneda de cambio sería el indulto. Aunque la historia de Alberto Fujimori nos enseñó que indultar aquí no es tan sencillo como soplar y hacer botellas. Peor aún si no hay ganas de hacerlo.
Un endoso desde Martín Vizcarra parece más sencillo, pues su popularidad es toda suya. En la encuesta Ipsos de noviembre, una consulta con tarjeta ubica a su hermano Mario en un cuarto lugar, con un 7%. Ese porcentaje valdría oro en una segunda vuelta, y es fácil de administrar. Sin embargo, la encuesta del IEP sin tarjeta ve al hermano Mario casi desaparecer; nada garantiza que ese bajón no se mantenga.
La situación con Castillo es diferente. ¿La variada e interdiscrepante izquierda podría ponerse de acuerdo para consolidar su votación y comunicarle al derechista de su elección que ese caudal es para el indulto a Castillo? Podría ser que muchos en ese conglomerado lo quieren más preso que libre. Además, sería irónico, a varias bandas, que Fujimori terminara siendo quien gane con esos votos y lo indulte. Como Sánchez Cerro ganando con los votos de Mariátegui.
Muchos comentaristas vienen haciendo notar, con visible alegría, que hay una ráfaga de triunfos de derecha soplando en América Latina. Luego de Castillo y Dina Boluarte, también en el Perú podemos pescar ese resfrío político.
