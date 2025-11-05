Pedro Castillo de Chapultepec, por Mirko Lauer

¿Cuál es el problema de los dos últimos presidentes mexicanos con los gobiernos del Perú? Manuel López Obrador desarrolló una súbita pasión política por Pedro Castillo, apenas este fracasó en su intento de golpe. Claudia Sheinbaum ha seguido a AMLO también en este aspecto, algo que la ha conducido hasta nuestra ruptura de relaciones con México.

No podemos creer que el castillismo de los dos mexicanos sea solo una percepción errónea de las cosas, algo así como un Castillo golpeado en lugar de golpeador. Tanta angustia por una democracia afectada no explicaría la cercanía de México a las dictaduras de la zona, empezando por la de Maduro, quien cínicamente acusa a Daniel Noboa de haber hecho fraude.

No tenemos una hipótesis desarrollada, pero sí una intensa sospecha: hoy no existe nada en la política exterior mexicana frente a América Latina que no tenga algo que ver con los cárteles narcotraficantes que tienen atenazado a ese país. Donald Trump acaba de amenazar con empezar a atacar por tierra a los ejércitos de la droga. Sheinbaum ha apelado a la no intervención.

Como luego del frustrado golpe México concedió el asilo a la familia de Castillo (que sigue allá) y no sucedió nada, Sheinbaum calculó que con el asilo a Betssy Chávez tampoco habría problemas. Mal cálculo. Chávez viene siendo juzgada con las garantías de la ley, y aquí se ve como un insulto el desdén de la cúpula golpista por la justicia peruana.

Los cárteles: no descartemos que en su momento a algunos de ellos les haya resultado antipático el retiro de un presidente que, a todas luces, parecía que iba a ser largamente tolerante con el narcotráfico en este país. No es que los anteriores o la sucesora fueran duros antinarco, pero hay grados en la relación entre partes a las que les conviene llevar la fiesta en paz.

Los prófugos: la relación de personas cuya fuga no se ha podido impedir, o se ha alentado, o a las que no se puede capturar o extraditar, es una lista cada vez más larga. Difícil no pensar en una suerte de situación paralela de ciertas personas ante la justicia, y sobre todo ante la policía. En esto, todos los casos son emblemáticos.