La política exterior en tiempos de transición, por Oscar Vidarte Arévalo

En escenarios de crisis y transición, la política exterior asume los retos que la coyuntura demanda. En el 2000, las prioridades fueron el proceso electoral y la reconstrucción de la democracia y el prestigio del Perú tan devaluados luego del gobierno de Alberto Fujimori. El 2020, la Cancillería tuvo que liderar la estrategia contra la pandemia de la COVID19 y nuevamente hacer frente a las elecciones que se realizaron el año siguiente.

Por ello, resulta comprensible que, uno de los dos aspectos más resaltantes del discurso del nuevo Canciller de la República, el embajador Hugo de Zela, el día de su presentación en Torre Tagle, haya sido garantizar el proceso electoral que se va a desarrollar fuera del país el 2026. Son más de un millón de connacionales que pueden votar en el exterior. Considerando la desconfianza que genera el actual gobierno en muchos sectores de la población y los resultados de las elecciones del 2016 y 2021, velar por la votación de los peruanos fuera del país es de gran relevancia.

Por otro lado, el segundo tema que De Zela hizo énfasis fue la seguridad. Sin duda alguna, la lucha contra la inseguridad constituye una prioridad para el país y la Cancillería puede y debe aportar en este sentido. Y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un rol fundamental promoviendo la cooperación con otros países para hacer frente a la delincuencia transnacional. La lucha contra estas redes criminales requiere del trabajo conjunto a nivel internacional.

Existe mucho por hacer en política exterior, no obstante, pedirle grandes proyectos a un gobierno que solo va a estar en el poder alrededor de nueve meses, no es real. Es un gobierno de salida -lo que los estadounidenses llaman un “lame duck” (pato cojo)- que ve su poder político seriamente disminuido ante la cercanía del final de su periodo.

Además, siendo el gobierno resultado de una alianza oscura con sectores que explican en gran medida la crisis política del país, es probable que algunos de los problemas que existían con Boluarte en materia de política exterior van a continuar. Las dificultades para el relacionamiento del Perú a nivel regional y vecinal, y la mala imagen del gobierno en términos de democracia y derechos humanos (más aún con el “estilo Bukele” que ha asumido en nuevo presidente), significan complejos retos que seguramente deberán ser resueltos por el próximo gobierno.