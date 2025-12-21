Kast y el futuro de la relación entre Perú y Chile, por Oscar Vidarte

En su momento, la victoria de Sebastián Piñera en la elección presidencial de Chile el año 2010, generó preocupación en el Perú. Era la primera vez que, desde el retorno a la democracia, la derecha chilena llegaba al poder. Y es que siendo el principal tema de la agenda bilateral el diferendo marítimo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la existencia de sectores nacionalistas y castrenses en la derecha chilena que entienden la relación con el Perú en términos conflictivos (marcada por la desconfianza), podía afectar las dinámicas económicas que se venían construyendo desde la década del noventa.

No obstante, Piñera demostró un alto nivel de pragmatismo. Entendió que, al margen del problema limítrofe, el Perú era un socio de Chile. Definitivamente su perfil empresarial fue un aspecto importante a considerar. Pero ahora, en un escenario totalmente distinto, ¿qué le puede suceder a la relación bilateral con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda?

En principio, Kast es un político que ha mantenido una línea conservadora, muchas veces con un alto nivel dogmatismo sobre algunos temas (sobre todo sociales). Y aunque en su discurso no ha mostrado grandes referencias a los países vecinos de Chile, si tiene propuestas que bien pueden generar problemas.

Por ejemplo, su intención de expulsar a los migrantes irregulares, puede devenir en una compleja situación en nuestra frontera sur. En su plan de gobierno se refiere a “represalias económicas y diplomáticas” en caso los países fronterizos no cooperen. Si bien en los últimos días Kast parece estar “suavizando” su narrativa, proponiendo alternativas como desarrollar un corredor humanitario, la preocupación en el Perú es válida.

Además, siendo alguien que ha firmado la Carta de Madrid, iniciativa asociada al partido español de extrema derecha VOX, la relación bilateral va a depender en gran medida del interlocutor que tenga en nuestro país. Por lo pronto, siendo el cambio presidencial en Chile en el mes de marzo, Kast y Jerí solo van a coincidir cuatro meses, tiempo insuficiente para construir algo importante. El presidente peruano le ha propuesto realizar un Gabinete Binacional, herramienta postergada hace varios años. No sé si será posible. Tiempos difíciles de grandes cambios, que para muchos generan esperanza, pero también incertidumbre acerca del futuro.