EEUU - Venezuela: ¿Estamos ante una inminente invasión?, por Óscar Vidarte

El actual gobierno estadounidense concibe la amenaza y el uso de la fuerza como instrumentos legítimos para alcanzar sus objetivos, incluso en nombre de la paz. Luego de permitir la destrucción de la Franja de Gaza por parte de Israel, Donald Trump está convencido de que ha logrado la paz en Palestina. Probablemente, y dadas las circunstancias, solo sea un alto al fuego.

Tratándose de Venezuela, durante su primer gobierno, Trump utilizó presión diplomática, sanciones económicas y la amenaza del uso de la fuerza para obligar al gobierno chavista a dejar el poder. La debacle económica y social de Venezuela convenció de que una transición negociada entre el oficialismo y la oposición era inminente.

No obstante, la amenaza del uso de la fuerza nunca fue creíble. Y, si bien el gobierno de EE.UU. llegó a desempolvar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para intentar legitimar una posible intervención militar en Venezuela —claramente incompatible con el derecho internacional—, esta nunca sucedió. Resultaba evidente que la Venezuela chavista no era Panamá en 1989. Las consecuencias hubiesen sido terribles, más aún considerando que el gobierno venezolano no solo mantiene el control sobre las fuerzas armadas, sino también cuenta con una población militarizada que puede movilizarse para hacer frente a un enemigo externo.

En su segundo gobierno, Trump ha regresado a ejercer presión contra el gobierno de Nicolás Maduro utilizando la herramienta militar como parte de su estrategia de negociación. Ha vuelto a insistir en la posibilidad de una acción militar, pero, a diferencia de unos años atrás, ahora ha desplegado una presencia militar en el Caribe sin precedentes en décadas —incluidos ataques ilegales contra embarcaciones— y habría autorizado un plan de operaciones encubiertas preparado por la CIA.

Paralelamente, el gobierno de Trump ha buscado abrir canales de negociación con el régimen venezolano. No deja de ser irónico que EE.UU. acepte negociar con un gobierno con supuestos vínculos con el llamado Cartel de los Soles, una organización no solo ligada al narcotráfico, sino también una organización terrorista para la potencia mundial. Pero, si ya lo hicieron en Afganistán, ¿por qué no en Venezuela? En todo caso, si las amenazas no surten efecto y una salida negociada fracasa nuevamente, ¿qué tan importante es Venezuela para justificar una costosa aventura militar?