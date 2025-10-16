Ministros jurando sobre la marcha, por Mirko Lauer

Evidentemente, fue una ceremonia con rasgos propios. El presidente que hacía jurar a los ministros estaba visiblemente nervioso. El ritmo de las cosas fue particularmente rápido. Los ministros que dieron el “sí, juro” son, en general, bastante desconocidos en la política, con un par de excepciones. Se supone, con buenos motivos, que varios proceden de Somos Perú. Aunque con un primer ministro que ha pedido licencia al PPC, hay variedad en ese gabinete.

Circuló la versión de que José Jerí demoraba en formar un gabinete porque no podía encontrar personas que aceptaran integrarlo. La gente reunida ayer en Palacio para jurar le da cierto peso a la historia. Pero quizás el nuevo mandatario también demoró porque estaba dedicado a evaluar, para evitar las clásicas sorpresas que suele dar este tipo de nombramiento.

Una descripción poco generosa hablaría de un gabinete de desconocidos. Pero con los partidos de estos días eso suele ser así. La imagen física global es de profesionales de edad madura, y así los presentaron los comentarios de la TV. Cuatro mujeres con experiencia en el Estado. Muchos abogados, unos pocos ingenieros, si hemos entendido bien.

En términos generales, es un conjunto de personas a las que se les ha presentado una oportunidad, y muchos de ellos han hecho un sacrificio al aceptar el cargo. Si todo va bien, ser exministro es una especie de medalla cívica. Pero no siempre todo va bien. Además, los exministros ya son tantos que nadie los recuerda.

Por otra parte, estos ministros van a pasar poco tiempo en sus carteras, por lo cual no se les exigirá grandes logros, solo medidas correctas y, en lo posible, bien encaminadas. Las gestiones que ellos han heredado van a influir algo en lo que puedan hacer entre ahora y las elecciones de abril. En el fondo, es menos de seis meses.

Entre los rasgos particulares de la ceremonia, hemos pasado por alto que, mientras los ministros juraban, afuera, en la Plaza Mayor, se acondicionaban las cosas para enfrentar la marcha de protesta de hoy miércoles. Una marcha que fue organizada contra el gobierno de Dina Boluarte, pero a la que hoy no le han faltado motivos para salir a las calles.