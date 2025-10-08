Hasta que Palestina sea libre, por Las Tejedoras

Colabora Diana Miloslavich Tupac, exministra de la Mujer.

Nuevos recuentos suman ya 200 periodistas —mujeres y hombres— asesinados por permitirnos conocer la verdad a través de sus reportes, fotografías e imágenes. El número total de muertes en Gaza se estima en alrededor de 70,000 personas, de las cuales el 75% son mujeres y niñas/os, incluidos 20,000 menores de cinco años.

Advierte Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, que la cifra real podría superar las 680,000 muertes, entre ellas 380,000 niños y niñas menores de cinco años; y, como en Bosnia, futuras investigaciones podrían confirmar esa magnitud.

El esfuerzo internacional de la Flotilla de la Libertad, integrada por 42 embarcaciones y más de 500 activistas, defensores/as y políticos/as de 45 países, representa la acción solidaria más amplia para romper el cerco sobre Gaza y llevar ayuda humanitaria. Su mérito ha sido poner ante los ojos del mundo la hambruna y el terror que padece la población de Gaza. También destaca la solidaridad de la población israelí en sus denuncias y exigencias de un alto al genocidio.

Se ha denunciado el trato vejatorio y discriminatorio de género sufrido por activistas, entre ellas Greta Thunberg, golpeada y humillada por fuerzas israelíes, según el testimonio de Lorenzo D'Agostino: “Nos llevaron a tierra y, una vez allí, se comportaron como un grupo terrorista. Nos patearon. Nos dejaron sin agua potable durante más de dos días. Aprovechaban cualquier oportunidad para humillar a cualquiera”.

Entre los integrantes de la Flotilla está la peruana/danesa Julia Nina Rojas, del barco Adara. Como ciudadana peruana, debe recibir protección de nuestra Cancillería.

Investigar con la ONU las múltiples denuncias de quienes retornan luego de ilegales detenciones es prioridad. Las Convenciones, Tratados Internacionales y el Estatuto de Roma deben respetarse. Son defensores/as, no terroristas.

Condenamos el terrorismo, venga de donde venga, levantamos nuestra voz frente al genocidio en Gaza y por el reconocimiento de una Palestina libre. Seguiremos en las calles, por humanidad, hasta que cese esta tragedia universal.