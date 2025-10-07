Nuevo antisemitismo, ¿peor que el viejo?, por Mirko Lauer

Las recientes palabras de León XVI sobre el auge del antisemitismo van más allá del ataque a una sinagoga en Manchester, Gran Bretaña, hace unos días. El saldo allí fue de tres muertos en Yom Kippur, el año nuevo judío. El papa está implicando que hay una normalidad instalada en las agresiones al judaísmo en partes del mundo.

La guerra de Gaza ha potenciado un antisemitismo que ya venía implícito en el avance de las posiciones de extrema derecha en diversos países. Pero la manera en que se desbordó la respuesta de Israel a los secuestros de Hamás el siete de octubre de 2023 (un día como hoy) le ha dado patente de corso para presentarse como un acto justiciero, que nunca es.

Es importante tener en cuenta el número de destacados intelectuales judíos que han salido a precisar que no es lo mismo el proyecto sionista, hoy en manos de una extrema derecha ávida de tierra en el Medio Oriente, que la tradición judía de comunidades que han asumido la nacionalidad de los países donde viven, algunas desde hace siglos.

El Estado de Israel, desde su fundación en 1948, viene viviendo amenazas y aspiraciones que han empujado a una parte de su población hacia el antiislamismo, el extremismo religioso y el militarismo. Por casi 80 años, los judíos del mundo dieron su apoyo a esa aventura, en cierto modo considerada una respuesta a los problemas del judaísmo en el mundo.

Israel fue visto como una respuesta al Holocausto nazi. Luego hubo la idea de que el nuevo Estado mitigaría el sentimiento contra los judíos de la diáspora. Pocos calcularon que el militarismo se volvería segunda naturaleza de un Estado formado por víctimas de la violencia fascista. En 1948 a Netanyahu le faltaba un año para nacer.

Con las atrocidades de Gaza, Israel ha cambiado su lugar en la ecuación víctima/verdugo. Así, los ataques antisemitas van en aumento. En 2024 fueron casi 10 000 en los EE. UU., poco más de 1 500 en Gran Bretaña y un número similar en Francia. En cambio, las simpatías por los palestinos han crecido exponencialmente por todas partes.

Es importante que el papa haga un llamado contra el odio a los judíos, algo que afecta mucho más a los que no viven en Israel. Ese es un odio que no viene solo, sino acompañado de un odio a la democracia y a las libertades que la acompañan.