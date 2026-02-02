¿Cuánto nos gustan las encuestas?, por Mirko Lauer

La necesidad electoral, timbera o deportiva, hace que cada vez haya más encuestas en medios y redes. Hasta ahora ninguna ha traído una gran sorpresa súbita, pero la posibilidad siempre está allí. Son difundidas porque muchos creen que allí está la respuesta a las incógnitas políticas, más todavía con tantas candidaturas en el aire.

Ahora las encuestas vienen en paquete. Allí están los comentarios de los propietarios de la empresa encuestadora, explicándonos lo que se nos puede haber escapado en nuestra balbuceante lectura, y adelantándose a los comentaristas políticos.

¿Nos gustan esas encuestas? Son una forma rápida de suponer que estamos más o menos al día con la competencia. Pero al mismo tiempo son decepcionantes, sobre todo cuando el elegido por nosotros no avanza. La cosa empeora cuando nuestro preferido sigue varado en una cola que no avanza. Pareciera entonces que la culpa es de la encuesta.

Nos gusten o no, aceptemos o no la ciencia estadística, ya hemos aprendido a no creer en la encuesta como brújula en campaña. Mucho más creemos en nuestras cábalas, como el giro de último momento, la desaparición de un candidato o el socorrido grito de fraude. Pero empresas y medios nos seguirán alimentando esta estadística. ¿Qué hacer?

Solo seguir las encuestas con paciencia, detectar las diferencias entre ellas, estudiar cómo van cambiando las cosas a medida que se acerca la hora de los loros. Denunciar la encuesta que no nos gusta carece de sentido, pues nos presenta como picones. Hay quienes hacen su propia encuesta (verbal) entre la gente que encuentran, y eso los calma.

Un motivo para que la encuesta electoral no guste es por la idea de que ella influye en las decisiones de los votantes. Pero eso no ha sido estudiado a fondo. ¿Influyen por primer impacto o por repetición? ¿Que la cifra del candidato se mueva es algo que va erosionando la convicción del votante, con un efecto tipo yo-yo?

La prohibición de encuestas en la campaña más tardía parte de la idea de que ellas pueden ser decisivas. Quizás pueden ser decisivas, pero lo que no son es fáciles de prohibir en un tiempo de redes y plataformas omnipresentes, votación por todo el mundo. Pero igual, hay gente que ni siquiera cree en los resultados a boca de urna.