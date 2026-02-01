Atisbos de un posible ganador, por Mirko Lauer

¿Qué hará o dirá Rafael López Aliaga si llega a la presidencia? Una respuesta fácil es: más o menos lo mismo que en la municipalidad de Lima. Pero hay detalles que cubren el instante o el largo tiempo. En lo inmediato, acaso podemos imaginar peleas entre su bancada y la de Fuerza Popular; primero suaves, después atroces.

Después de esa primera trifulca con Keiko Fujimori, tal vez venga una alianza con FP, pero que no va a durar. López Aliaga va a detestar la competencia, sobre todo desde el flanco derecho. Además, todos los califas de partido ya desde ahora están pensando en el 2031, constitucional o no. Pero no hay peleas en campaña, para no dividirse.

Apenas se instale López Aliaga, comenzará con los proyectos megalomaníacos. No los de su campaña, sino otros nuevos. Serán grandes impulsos populistas, aunque el empresario quizá sospeche de las iniciativas populistas que pueden afectarle la caja fiscal. ¿Pero qué es un proyecto populista en estos días?

¿El ferrocarril Tumbes a Tacna y de vuelta? ¿Los clásicos hospitales y colegios? Pensamos que él preferiría comenzar con algunas normas de tinte religioso en la extrema derecha. No cuesta casi nada y tiene gran impacto en ese sector A que habrá votado por él. En otras palabras, todo va a estar a su alcance, junto con 100 días para pescarlo.

Es muy probable que vaya a nombrar un primer gabinete que nadie conoce mucho. Aunque eso dependerá de cuántos votos le falten para alcanzar fuerza suficiente en el Congreso. Los votos disponibles son de partidos sin proyectos conocidos, y eso podría convertir a López Aliaga en Dina Boluarte II. Eso sí, Fujimori le perdona haberle producido la cuarta derrota.

Una importante incógnita es la ideología práctica de López Aliaga. ¿Le interesa una suerte de teocracia (valores “provida”, bendiciones, etc.)? ¿O más bien le gustaría emprender la cruzada antiprogre de Donald Trump? ¿El ataque a los venezolanos? Dependerá de qué tipo de oposición haga la izquierda, si alguna. No la tuvo realmente en el municipio.

Quienes todavía no han expresado sus deseos son esos sectores adinerados y de clase alta (no es lo mismo) que lo adoran. Allí las simpatías son cerradas, y debemos suponer que hay expectativas muy altas. ¿Cuáles son? ¿Eficiencia empresarial y administrativa? ¿Estilo oligárquico de antaño (Bustamante y Rivero, Prado, Belaúnde)?

La magia de los apellidos compuestos.