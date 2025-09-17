La carrera hacia los puertos, por Mirko Lauer

La agencia Reuters informa sobre un plan del gobierno de Trump, no secreto pero sí muy discreto, para ampliar a escala global la capacidad portuaria de los EE. UU. Lo motiva una convicción de que los puertos y la flota mercante del país no se darían abasto para prestar apoyo logístico a sus militares en la eventualidad de una guerra.

El plan incluye construir puertos privados por todas partes, comprar puertos cuando se pueda, de preferencia de la vasta red que tiene instalada China. Beijing hoy tiene la mayor cantidad de puertos instalados por el mundo. Son puertos comerciales, pero no permiten olvidar que la enorme marina de guerra china está creciendo a toda velocidad.

El cable de Reuters menciona varios lugares del mundo donde hay puertos en manos de chinos, estatales o privados, incómodos para Washington. No aparece como punto de interés el megapuerto de Chancay (lo más cercano geográficamente es el terminal de Kingston, en el Caribe), lo cual es tranquilizante, pero a la vez sorprendente.

La página web The Conversation informa que China ha invertido en 129 puertos en varias docenas de países, casi todos en el sur global, mediante empresas de propiedad. Diecisiete de esos puertos son mayoritariamente chinos, como es el caso de Chancay. Beijing los ve como parte de la ruta de la seda, en este caso marítima.

En verdad, hasta ahora EE. UU. no ha expresado disgusto por la espectacular presencia china al norte de Lima. Mucho más ha molestado, incluso a los militares del Comando Estratégico de EE. UU. en Panamá, que la flota pesquera china se mueva por el Pacífico Sur. Pero este nuevo plan portuario va a poner a Chancay en el mapa de los potenciales conflictos.

Quizás ya está allí, en cierto modo. La lucha entre Trump y el gobierno de Lula evidencia un deseo de limitar la capacidad de acción económica del Brasil. Chancay va a ser una importante bisagra en el comercio Brasil-China y, en esa medida, un punto clave si las cosas pasan a mayores frente a América Latina.

Quién sabe, quizás la oferta de compra a COSCO (60 % chino de la propiedad del puerto de Chancay) o Volcan ya está sobre la mesa. Seguramente hay puertos más estratégicos, pero más temprano que tarde el horizonte de conflicto llegará a nuestras costas.