Congreso debe censurar a los ministros Santiváñez y Arana

La revelación de audios y mensajes entre dos ministros del régimen actual desnuda nuevamente la fragilidad ética del gabinete de Dina Boluarte. En las grabaciones se escucha cómo el ahora ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, como titular del Interior y abogado, y el ahora presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, presuntamente conversan para favorecer a un condenado que, además de ser cliente de Santiváñez cuando ejercía como abogado, integraba la banda criminal de ‘Los Pulpos’.

Al respecto, la Fiscalía ha informado que cuenta con más de mil mensajes de WhatsApp, 77 audios y 34 imágenes que demuestran el vínculo sostenido entre el actual ministro y este delincuente, desde antes de asumir el cargo hasta su permanencia en el Ejecutivo.

Un premier y un ministro de Justicia que interceden por delincuentes no pueden seguir ni un día más en el Gobierno. Santiváñez ha cruzado todas las líneas rojas de la decencia pública. Su comportamiento evidenciaría, por un lado, conflicto de interés y abuso de poder y, por otro lado, complicidad con el crimen organizado.

El primer ministro Eduardo Arana, por su parte, no es un actor pasivo. Como ministro de Justicia, accedió a dialogar y abrir la puerta a este tipo de maniobras turbias, cuando su deber era garantizar la imparcialidad del sistema. Ambos han perdido toda legitimidad para seguir conduciendo carteras que deberían ser los pilares de la seguridad ciudadana y la institucionalidad legal.

Este mismo Congreso ya ha censurado, por mucho menos, a varios ministros desde el 2021. Ninguno de esos casos involucraba pruebas tan escandalosas como audios y mensajes que revelan un intento de favorecer directamente a un condenado por crimen organizado.

El Poder Legislativo debe actuar con un mínimo de coherencia y censurar a ambos ministros de inmediato. De lo contrario, dejará a la ciudadanía en la certeza de que está sola frente a la inseguridad que la acosa todos los días en calles, mercados y barrios. Y esa traición será recordada.