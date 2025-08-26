No, no me resigno, por Las Tejedoras

Por María Elena González, ciudadana activa

Nos quieren convencer de que aceptemos las migajas como si fueran manjares, de que aplaudamos trenes chatarra como si fueran modernos, de que celebremos puentes sobrevalorados levantados no para unirnos, sino para alimentar el ego político de turno, de que confiemos en hospitales encargados a empresas fantasma como si la salud de los ciudadanos no valiera nada.

Se quiere instituir el “al menos se hizo algo”, como si la resignación fuera virtud. Como si debiéramos agradecer cualquier obra mediocre solo porque se inaugura con cintas, discursos y fuegos artificiales. Nos dicen que es mejor una infraestructura improvisada que ninguna, que es preferible un servicio deficiente a seguir esperando. Pero lo que esconden detrás de ese discurso es un profundo desprecio por los ciudadanos. Esa frase busca adormecer la indignación ciudadana, hacernos bajar los estándares, reducir nuestras aspiraciones. Pero un país no se construye con resignación, se construye con dignidad y exigencia. La democracia también es reclamar: exigir cuentas, pedir calidad, defender lo que nos corresponde.

No me resigno a que se normalice la corrupción disfrazada de gestión, a que se premien contratos oscuros y se tapen responsabilidades. No me resigno a que el futuro de un país con tanto talento y riqueza se reduzca a obras sin transparencia y sin visión.

Los peruanos merecemos más. Mucho más. Merecemos trenes que funcionen con seguridad y modernidad, no chatarras importadas. Merecemos puentes útiles, dignos, sostenibles y que no sirvan de plataforma para discursos de campaña. Merecemos hospitales con médicos, equipos y medicamentos, no cascarones vacíos levantados para la foto.

La política no puede seguir siendo un concurso de obras a medio hacer que alimentan el populismo barato. La política debe ser servicio, visión y grandeza. Y eso solo será posible si los ciudadanos dejamos de aplaudir lo mínimo y comenzamos a exigir lo máximo.

No, no me resigno. Porque resignarse es claudicar y aceptar que la mediocridad gobierne nuestras vidas. Y yo, como ciudadana, elijo creer en un país que puede y debe aspirar a mucho más.