Novelas que no son de bolsillo, por Mirko Lauer

Acabo de terminar de leer Minimosca, de Gustavo Faveron (Lima, Peisa, 2024). Muy elogiada, la novela cierra al filo de las 700 páginas, con secciones de enorme interés, como el imaginado amor a primera vista de Marcel Duchamp con su famoso urinario, o el encuentro imaginado entre Allen Ginsberg y Martín Adán. Pero también hay secciones difíciles de leer.

Estamos en la era de las narraciones peruanas larguísimas. Quizás eso comenzó con La violencia del tiempo, de Miguel Gutiérrez (Lima, Alfaguara, 2024 [1991]), una novela histórica de casi 1,200 páginas sobre los de arriba y los de abajo en Piura. La tapa lleva la inquietante advertencia EDICIÓN DEFINITIVA.

Es cierto que Mario Vargas Llosa publicó algunas obras muy extensas, o que algunas ediciones de Un mundo para Julius, de Alfredo Bryce, se han acercado a las 600 páginas. Pero han sido libros del ruedo ibérico; nada parecido se ha escrito en el Perú geográfico, por lo menos hasta Gutiérrez y su apreciado tomo, que lo define como una suerte de maratonista de la escritura regional.

En la competencia está por cierto Gabriel Núñez del Prado con su Cristóbal (Londres, York Tower Press, 2024), aunque con 440 páginas no llega ni a la mitad de La violencia, si bien el tipo es chico y nada espaciado. Pero en la lista de las novelas peruanas de formación sin duda destaca, por su calidad y –es el tema de esta columna- por su largo.

Veremos otras. Por lo pronto acaba de aparecer, muy promovida, El principio del mundo, de Jeremías Gamboa (Lima, Penguin, 2025), con cerca de 1,000 páginas. No la he leído, pero podría suceder. Sospecho que la competencia de las novelas de talla XXL se va a intensificar, quizás como una respuesta a la minilectura que nos impone Internet.

Aquí siempre se ha leído narraciones largas (Cervantes, Joyce, Dostoievski), pero no se las ha escrito. ¿Por un temor a no encontrar lectores o compradores? ¿Los temas peruanos invitan a la concisión? Los tres enormes textos que sí he leído han valido la pena. Sus autores tienen mucho que decir, si el lector tiene el tiempo para acercarse a ellos.

Pero no quisiera pecar de maniqueo. Hay libros de narración breves que también tienen mucho que decir, y que nos ahorran tiempo y dinero. Pero quizás no sacian como los muy largos, y nos quedamos extrañando su excelencia.