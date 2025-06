¿Ese feo video es de Canales?, por Mirko Lauer

Soy vecino de Miraflores desde hace 40 años y nunca he sido asaltado por un senderista, y menos por un caviar. Ahora un Carlos Canales aterrado por una posible vacancia acusa calumniosamente de terroristas a quienes protestan contra diversos aspectos de su gestión. Lo cual es una grosería anti democrática. Para cometerla usa un video anónimo cuyo tema es que los miraflorinos estamos “en peligro”.

Es el alcalde quien se siente en peligro político. Pero sus problemas no son el pensamiento Gonzalo o la gran conspiración caviar, sino sus frecuentes metidas de pata. El puente a Barranco que no termina de terminar. La remodelación de la Avenida Comandante Espinar, que no convence a nadie. La lista no es corta, y se le podría añadir el infamante video, si acaso reconoce su paternidad.

Terruquear a un grupo de vecinos por haber participado en protestas contra él es pésima política. No solo transpira el clásico autoritarismo municipal y espeso, sino además se gana el rechazo de todos aquellos miraflorinos que no salieron a protestar, pero igual están descontentos. Volviendo al video, si este no es suyo, sino obra de desquiciados ultraderechistas, es la hora de decirlo.

¿Merece ser vacado? Quizás sí, pero ya me parece tarde para hacerlo. Las iniciativas y las opiniones por las que será recordado (como que los vecinos descontentos “no son técnicos”) ya se han producido. Aunque alguien me responderá que queda un largo año por delante. Tiempo más que suficiente para martirizar a varios barrios con su sinfonía de la construcción edil.

¿Por qué mis dudas frente a esta vacancia? Tal vez porque hemos visto a varios alcaldes mucho peores que han sido acompañados sin problemas hasta el final. El vecino San Isidro tiene un buen par de ejemplos para esto. Canales no parece un mal gestionador, pero es pésimo para imaginar proyectos. Además, como dicen en México, le faltan ideas para expresar sus palabras.

En cuanto a los penosos senderistas supérstites, si los hay, podrían encontrar un mejor lugar para su prédica que las calles y plazas de Miraflores. Que se cuide Canales de caer bajo la pluma del caviar Rafo León. Un buen alcalde de Miraflores, como Alberto Andrade o Jorge Muñoz, no ataca a sus vecinos.