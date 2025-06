Entre el voluntariado y la explotación encubierta, por Las Tejedoras

*Por Margarita María Díaz Picasso, abogada.

Durante décadas las mujeres peruanas se han organizado para enfrentar la pobreza, la exclusión, la violencia y el abandono de un Estado incapaz de relacionarse con ellas desde la ciudadanía, el respeto y reconocimiento de derechos.

Ellas son promotoras de salud, facilitadoras en acción contra la violencia de género, voluntarias en los centros de desarrollo integral de la familia, orientadoras judiciales, madres cuidadoras o socias de cocina en Cuna Más, gestoras de servicios alimentarios y más.

En nuestra sociedad, los cuidados descansan sobre el trabajo gratuito de miles de mujeres comprometidas con las necesidades de su comunidad, que con coraje y decisión encaran las adversidades día a día.

Nos preguntarnos qué tipo de derechos reconoce el Estado peruano a estas mujeres luchadoras, cuyo trabajo no es reconocido como tal, por qué las considera voluntarias y solo les brinda una propina, movilidad o algunos ingredientes para la preparación de alimentos y su distribución. Se asume que su tiempo es “elástico”, que tienen tiempo para todo, y además que deberían estar agradecidas y no quejarse.

Por qué las madres cuidadoras de Cuna Más reciben un estipendio (una propina) de entre 560 a 610 Soles mensuales y las socias de cocina 510 Soles mensuales; por qué no tienen vínculo laboral ni perciben un salario pese a que trabajan de lunes a viernes aproximadamente de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Cómo es posible que no se les considere trabajadoras, no reciban por lo menos un sueldo mínimo, no tengan ningún beneficio social ni coticen a la jubilación.

Es evidente la instrumentalización y explotación de las mujeres de los sectores populares en los programas sociales. Hagamos justicia a las mujeres que allí laboran, que se termine de una vez este ciclo de explotación y aprovechamiento indebido de su buena voluntad y fuerza laboral.