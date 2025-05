El Papel de los Trabajadores en el desarrollo nacional, por Alfonso López Chau

Adam Smith y David Ricardo, dos de los más grandes economistas, sostuvieron en su tiempo que la fuente de la riqueza recaía en el factor trabajo. No hay Estado por eso, que no vele por su fuerza de trabajo, por sus condiciones sociales de vivienda y salud, pero sobre todo por la educación de los trabajadores.

Los Estados buscan de manera creciente siempre, tener una fuerza de trabajo productiva y cada vez más buscan que las fuerzas improductivas del trabajo disminuyan.

Las naciones deben en consecuencia proteger siempre a sus trabajadores. Ellos constituyen una parte vital de todoproyecto nacional. Hemos dicho en otras ocasiones que no hay proyecto nacional con solo empresarios y que no hayproyecto nacional con solo trabajadores. El proyecto nacional es de todos o no es de nadie.

En ese sentido es encomiable, y ejemplar el esfuerzo de la federación de trabajadores de construcción civil, la misma, que desde hace más de 20 años viene celebrando un pacto histórico con la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), pacto que ha permitido a ambas instituciones celebrar conversatorios y seminarios sobre los grandes problemas del Perú. Los problemas de seguridad, de economía, educación, salud y estabilidad política se encuentran entre los mas destacados.

Al valorar la importancia de los trabajadores de nuestra nación, me permito en la persona del secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Geronimo Lopez Sevillano, del C. Luis Villanueva Carbajal, secretario general de la Federación de Trabajadores enConstrucción Civil del Perú (FTCCP) y del profesor Lucio Castro Chipana, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), enviarles por este medio mis deseos de que la conmemoración del díainternacional de los trabajadores, este llena, como siempre lo hacen ustedes, de solidaridad, de fraternidad y de una clara voluntad por la Justicia Social que todos reconocemos en los trabajadores a través de ustedes.