Cerremos filas por las niñaso niñas no madres, por Las Tejedoras

Por Patricia Andrade Pacora, especialista en políticas educativas. Ex Viceministra de Gestión Pedagógica en Ministerio de Educación del Perú.

Lucía tiene 11 años. Usualmente sociable y estudiosa, ahora ha dejado de jugar y no quiere ir al colegio. No come ni duerme. Solo llora, aterrorizada ante un embarazo que no buscó ni desea, producto de violación de su padrastro. La madre ya lo denunció y expulsó de casa, pero no basta. No quiere que su hija se convierta en madre y su cuerpo sea forzado a un embarazo producto del horror. No quiere que Lucia renuncie a sus sueños, a sus juegos y niñez. Quiere que acabe la escuela y siga estudiando, ¡quiere ser ingeniera!

Cada día 30 menores de edad son víctimas de abuso sexual (Minsa, 2024). Entre enero y junio del 2024, más de 17 mil adolescentes entre 11 y 19 años se convirtieron en madres. El embarazo en estas condiciones trae serias consecuencias físicas y emocionales. Se duplica el riesgo de mortalidad materna, respecto a las adultas (Defensoría del Pueblo, 2021). Se interrumpe la trayectoria educativa: en un estudio de GRADE (2024), se encuentra que el 66% de adolescentes embarazadas logra completar la secundaria, mientras que el 94% de no embarazadas lo logra. Se profundiza el círculo de pobreza.

La Guía de Procedimientos de Aborto Terapéuticos, del Instituto Nacional Materno Perinatal, brinda criterios médicos precisos que dan la oportunidad de aplicar el aborto terapéutico en casos de violación. Sin embargo, grupos conservadores en el Congreso pretenden derogarla y, con ello, arrebatarle a las niñas y adolescentes que han sido violentadas de una oportunidad. No lo permitamos. ¡Cerremos filas por las niñas!