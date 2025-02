La recuperación moral de la Presidencia de la República, por Alfonso López-Chau

Al Perú le hubiese ayudado tener tres grandes partidos políticos que compitieran por el favor de la ciudadanía expresado en su votación. Hubiese sido bueno contar con un gran partido de derecha o centro derecha, un gran partido de centro y un gran partido de izquierda o centro izquierda. Los tres con principios, doctrina y democracia interna.

La competencia sana le haría bien al partido y al país. Se cumpliría el principio de que, en política como en la física, “lo que resiste, apoya”. Si ganara un partido de derecha y se excediera, el de izquierda le diría: distribuye, que no todo es rentabilidad y ganancia privada. Si los dirigentes del partido de derecha son sensatos, corregirán. Si ganase un partido de izquierda y cayera en el voluntarismo populista, el partido de derecha reclamaría diciendo: estás afectando la macroeconomía y su necesario equilibrio. Si los dirigentes de izquierda son sensatos, atenderán y corregirán, cumpliéndose así el principio de que “lo que resiste, apoya”.

Ya sé que es una aspiración teórica idealista, pero prefiero ganar conciencias e influir, si acaso fuera posible, pues el Perú necesita con urgencia un gran sistema de partidos políticos.

¿Y el programa? Con el ánimo de proponer y no imponer, señalamos: 1) un modelo de crecimiento y desarrollo productivo sostenible, sustentable, con educación y salud de calidad, 2) combatir a la injusticia social y la anemia, combatir radicalmente a la inseguridad y la delincuencia, sobre todo en las altas esferas del Estado, 3) renovación de la política con una Constitución que una y no divida, 4) afirmación de la cultura nacional y la identidad, 5) descentralización productiva, entrelazada y no dispersa, con todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo, 6) Impulsar una cultura de solidaridad, cooperación y competitividad,

Sin embargo, mirando los últimos 25 años, se impone la “recuperación moral del ejercicio de la Presidencia de la República”. ¿Quién es nuestro aliado estratégico nacional? ¡Es el pueblo! ¿A quién debemos servir? ¡Solo al pueblo!

¿Quién ganará en las elecciones generales del 2026? ¡El pueblo!