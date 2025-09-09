El Centro Cultural Peruano Japonés inaugura IX Salón de Arte Joven Nikkei: identidad y diversidad en la posmodernidad

A lo largo de nueve ediciones, el Salón se ha consolidado como una plataforma fundamental para visibilizar a nuevas generaciones de creadores nikkei. En esta ocasión, participan Andrea Claros Miyashiro, Kaori López Shimabukuro, Naomi Miranda Kusunoki, Rebeca Morimoto Hishikawa, Naomi Peñafiel Kaneshiro, Suemi Shimabuko Kuwae, Yuji Shimabukuro Onaga, Miyuki Tamashiro Uehara, Elisa Tokeshi Letts, Martín Tokeshi Letts, Majo Vargas Hoshi, Suemi Yabiku Soto y Takeshi Yumi Nakayama.

El curador Juan Peralta, quien acompaña el proyecto desde su primera edición, explica que “el Salón busca, a través de prácticas artísticas contemporáneas, muchas de ellas cargadas de simbolismo, apropiación, reinterpretación y estrategias propias del conceptualismo posmoderno, interpelar las tensiones identitarias que emergen en contextos actuales de inestabilidad”.

La exposición, bajo la coordinación –también desde su primera edición– de Haroldo Higa, destaca por la diversidad de lenguajes artísticos que van desde la fotografía, el diseño de modas y la ilustración digital, hasta la pintura, la performance y la instalación. En conjunto, las obras configuran un mosaico que refleja la complejidad de ser joven, nikkei y artista en la actualidad.

Los proyectos exploran temas como la memoria familiar, los silencios heredados, la espiritualidad, el mestizaje, el racismo estructural, el patriarcado y las tensiones entre tradición y modernidad. En ellos se entrelazan experiencias individuales con problemáticas colectivas, convirtiendo al Salón en un espacio de diálogo intercultural.

Actividades

El programa incluye actividades complementarias que acercarán el proceso creativo al público:

● Inauguración: jueves 11 de setiembre, 7:00 p. m.

● Conferencia de los artistas: jueves 18 de setiembre, 7:00 p. m. (Auditorio Jinnai)





● Primera visita guiada: miércoles 24 de setiembre, 7:00 p. m.





● Segunda visita guiada: miércoles 1 de octubre, 7:00 p. m.





● Presentación del catálogo: jueves 9 de octubre, 7:00 p. m. (Auditorio Jinnai)



Datos

Exposición: IX Salón de Arte Joven Nikkei

● Lugar: Galería de Arte Ryoichi Jinnai y Hall de Exposiciones del Centro Cultural Peruano Japonés

● Temporada: Del 12 de setiembre al 12 de octubre

● Horario: martes a sábados de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. - 2:00 p. m. a 8:00 p. m.

● Domingos de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. - 2:00 p. m. a 7:00 p. m.

● Ingreso libre

(NdP).