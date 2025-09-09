Caja Huancayo premiará con un departamento al ganador del concurso nacional “Policía soy”

Caja Huancayo, la Sociedad Nacional de Industria, la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola y la Unión de Gremios buscan reconocer el valor y compromiso del personal policial que vela por la seguridad y la paz social en el país, a través del premio nacional “Policía Soy”, que busca visibilizar las acciones de los policías que enfrentan el crimen, el terrorismo y otras amenazas en defensa de la ciudadanía.

El concurso dará visibilidad a historias reales de policías en ejercicio, quienes enfrentan el crimen organizado, el terrorismo, la trata de personas, la delincuencia y otras amenazas que, muchas veces, ponen en riesgo su vida. Las historias son contadas en primera persona por sus protagonistas, mostrando la vocación, entrega y sentido del deber de quienes protegen a la ciudadanía en distintas regiones del país.

Las dos historias más votadas recibirán un reconocimiento especial, el primer lugar ganará un departamento gracias a Caja Huancayo y el segundo más votado un automóvil gracias a la Asociación Automotriz del Perú. La votación permanecerá abierta hasta las 11:59 p. m. del domingo 24 de agosto.

Los ciudadanos podrán conocer las 16 historias seleccionadas y votar por sus favoritas a través de la web del concurso https://policiasoy.pe. La participación estará abierta a nivel nacional.

Los relatos provienen de regiones como Apurímac, La Libertad, Lima, Ucayali, Madre de Dios y el VRAEM, zonas donde el trabajo policial enfrenta retos complejos y, en muchas ocasiones, poco visibilizados.

El presidente del directorio de Caja Huancayo, Dr. Jorge Solís Espinoza, afirmó que su institución se sumó desde el inicio a esta iniciativa de reconocimiento a nuestra Policía Nacional, que no solo premia el esfuerzo de quienes trabajan por un país más seguro, sino que también refuerza los valores de integridad y de responsabilidad, esenciales para construir comunidades sostenibles.

Raúl Diez Canseco Terry, fundador presidente de la Corporación Educativa USIL, resaltó la importancia de rendir homenaje a la mayoría de policías que sirven con honor y compromiso silencioso.

Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, destacó que la ciudadanía, especialmente los jóvenes, necesitan conocer el verdadero espíritu de servicio policial en favor de la paz y la seguridad.

Con este premio, los organizadores buscan fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y la Policía Nacional, destacando ejemplos de servicio que merecen ser conocidos y valorados en todo el Perú.