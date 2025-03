Población de Lima Sur pide a Dina Boluarte que intervenga con Sedapal para no quedarse sin agua

Agrupaciones de vecinos del proyecto de agua y alcantarillado ‘Nueva Rinconada’, ubicado en tres distritos de Lima Sur, hicieron un llamado a la presidenta de la República para que interceda con Sedapal y la obra llegue a su culminación dentro del plazo anunciado por la propia mandataria en su Mensaje a la Nación de julio de 2024.

Carlos Chávez, uno de los dirigentes vecinales, indicó que la obra se encuentra en estado crítico y podría paralizarse en el corto plazo debido a los obstáculos que pone Sedapal. “Durante 43 meses la obra ha avanzado sin mayores problemas, gracias a que Sedapal pagaba a su contratista a través de la bolsa. Pero, desde enero de este año, los pagos se han reducido a la mitad y en dos meses han dejado de pagar 23 millones de soles. Esto afecta gravemente la economía del proyecto y lo pone al borde de la paralización”, afirmó Chávez.

Los vecinos organizados participan en reuniones mensuales de la Mesa Técnica y con la gerencia de Sedapal, además de monitorear activamente el avance de las obras. En los últimos meses, han comprobado que penalidades injustas y multas excesivas que impone Sedapal a la empresa contratista (Consorcio San Miguel), complican innecesariamente el avance del proyecto, que corre el riesgo inminente de su paralización, con las graves consecuencias de dejar sin trabajo a miles de personas y postergar aún más el antiguo reclamo de la población para contar con agua y desagüe. Aparentemente, estos obstáculos estarían relacionados con problemas financieros que enfrenta Sedapal, ya que esta entidad no ha asignado recursos financieros para ‘Nueva Rinconada’ en 2025.

“Hace 20 años estamos en esta lucha para tener agua potable. El proyecto ‘Nueva Rinconada’ llegó como una solución, y cuando ya falta tan poco para su culminación, aparecen estos problemas. Parece que Sedapal es indiferente a las necesidades urgentes de más de 500 mil familias, de otra manera no entendemos porqué pone estos obstáculos. Realmente esperamos que la Presidenta Boluarte tome la decisión correcta y cumpla su promesa de inaugurar la obra este año”, agregó el dirigente.

Las penalidades y multas que impone Sedapal, la supervisión ineficiente que no cumple con su función de facilitar el avance del proyecto, así como las 1200 observaciones al expediente técnico y la falta de un proyectista de Sedapal, son hechos que han puesto en situación crítica la culminación de la obra de infraestructura más grande del país, que beneficiará a cerca de 2 millones de personas en los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

“Queremos que se culmine la obra. Son muchos años que estamos esperando contar con agua potable y, en todo este tiempo, tenemos que pagar el agua más cara, que nunca alcanza para las necesidades de nuestras familias y los niños enfrentar situaciones muy difíciles de salud por falta de agua potable. Es hora de que la presidenta demuestre que está del lado de la gente y asegure la culminación exitosa del proyecto”, finalizó Carlos Chávez.

MUESTRAS DE LA OBSTACULIZACIÓN DE SEDAPAL

A continuación, algunas de las acciones de Sedapal que ponen en evidencia una intención de asfixiar financieramente al contratista para frenar el avance del proyecto. Hoy, son más de 500,000 familias que viven con miedo e incertidumbre diarios, ante el riesgo de que Sedapal y la supervisión terminen de destruir el proyecto. La población pide a las autoridades del gobierno que asuman su responsabilidad, promuevan un diálogo transparente y efectivo con el contratista, resuelvan los problemas técnicos pendientes, paguen las deudas acumuladas y aseguren la culminación exitosa de un mega proyecto que brindará un servicio esencial a la gente que más lo necesita.

Pagos pendientes al contratista

Sedapal tiene montos pendientes de pago por trabajos adicionales de mayores metrados, por más gastos en los que incurrió el contratista al ampliarse el plazo del proyecto y por valorizaciones mensuales pendientes. Todo esto genera impactos significativos en el desarrollo del proyecto y afecta el avance de las obras.

Multas injustificadas

En junio de 2023, Sedapal impuso penalidades injustificadas al Consorcio San Miguel por 116 millones de soles, las mismas que fueron dejadas sin efecto por la Junta de Resolución de Disputas. En 2024, hubo 20 millones de soles adicionales en multas, además de 1 millón 490 mil soles descontados mensualmente y multas diarias excesivas y sin fundamento.

Sedapal no tiene dinero para el proyecto

Para el año 2025, cuando debería entregarse la obra terminada, Sedapal no ha asignado recursos presupuestales para el proyecto ‘Nueva Rinconada’. Esto demuestra la falta de intención de continuar con la ejecución del proyecto.

No hay proyectista

Sedapal desvinculó al proyectista de diseño, y hasta la fecha no cuenta con un nuevo proyectista. Esto es importante porque en el diseño del proyecto existen 1296 observaciones técnicas no resueltas, que deberían ser subsanadas por un profesional competente. En lugar de asumir su responsabilidad, Sedapal obliga al contratista a asumir con sus propios recursos las responsabilidades de diseño, lo que no corresponde según contrato.

Mala gestión de recursos humanos

Sedapal ha removido de manera arbitraria a personal clave de la administración del contratista, mientras prohíbe al contratista separar a personal que ha demostrado bajo desempeño, interfiriendo de manera malintencionada en la gestión interna de Consorcio San Miguel.

Supervisión sin capacidad adecuada

Sedapal, a través del supervisor, ha mantenido una conducta hostil y abusiva hacia el contratista, ignorando lo estipulado en el contrato y en la normativa legal vigente. La supervisión ha utilizado las sanciones económicas como único mecanismo de gestión, sin cumplir con sus obligaciones contractuales ni promover el avance del proyecto, que es su rol.

Proyecto en declive

Desde la designación del nuevo jefe de equipos de obras de Sedapal (Sr. Nivin), la situación del proyecto se ha deteriorado gravemente, mostrando falta de gestión y compromiso en el cargo.