Tecnología e innovación: el futuro de la industria avícola en Perú

La industria avícola es una de las más relevantes para la seguridad alimentaria en Perú, con un consumo per cápita de 29.82 kg de carne de pollo proyectado en 2024. En un sector en constante crecimiento, la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles es crucial para satisfacer la creciente demanda de alimentos y reducir el impacto ambiental.

En un contexto de búsqueda constante por encontrar soluciones que vayan en la línea de la excelencia en el cuidado de la salud de las aves y la sustentabilidad, la tecnología SPHEREON® de MSD Animal Health representa un avance significativo en esta dirección, ofreciendo una alternativa que no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Esta tecnología innovadora consiste en la liofilización de vacunas virales en pequeñas esferas altamente solubles, las cuales se presentan en envases de aluminio fáciles de abrir, disponibles en formatos de 1,000, 2,500, 5,000 y 10,000 dosis, adaptándose a las necesidades de productores de todos los tamaños.

"La implementación de este tipo de vacunas marca un antes y un después en los protocolos de vacunación en la industria. Esta innovación no solo optimiza los procesos operativos, sino que también refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental, reduciendo significativamente los residuos generados,” destacó Yessenia Vega, Directora de Livestock en MSD Animal Health en Perú.

Aplicación simple y amigable con el medioambiente

El diseño de esta tecnología permite que las esferas se disuelvan rápidamente en agua, facilitando su aplicación por spray, intranasal, intraocular o a través del agua potable, garantizando una inmunización uniforme y efectiva. Además, los envases de aluminio, más ligeros y compactos que los frascos de vidrio tradicionales, contribuyen a optimizar el almacenamiento y la logística, reduciendo la huella ambiental del sector.

Esta solución respalda el enfoque de MSD Animal Health hacia la sostenibilidad, alineado con los principios de "One Health," que busca equilibrar la salud de los animales, las personas y el medio ambiente.

Hacia una industria más responsable

La introducción de este tipo de soluciones refleja el compromiso de la industria avícola peruana con la innovación y la responsabilidad ambiental. Al adoptar prácticas más sostenibles, el sector no solo responde a las demandas del mercado, sino que también asegura su competitividad a largo plazo, manteniendo su papel central en la economía nacional.

Acerca de MSD Animal Health

A lo largo de más de un siglo, MSD, empresa biofarmacéutica líder en el mundo, ha desarrollado medicamentos y vacunas para una gran cantidad de enfermedades desafiantes a nivel mundial. MSD Animal Health, una división de Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA, es la unidad de negocio de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® “La Ciencia de los Animales Más Sanos”, MSD Animal Health ofrece a Médicos Veterinarios, productores, propietarios de mascotas y gobiernos una gran cantidad de soluciones y servicios relacionados con productos farmacéuticos veterinarios, vacunas y manejo de la salud. MSD Animal Health se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los animales. La empresa invierte de forma intensiva en Investigación y Desarrollo, así como en una cadena de distribución moderna y global. MSD Animal Health tiene presencia en más de 50 países y sus productos se encuentran disponibles en alrededor de 150 mercados. Para mayor información, favor de visitar la página https://www.msd-animal-health.com.pe/ o establecer contacto con nosotros a través de las redes LinkedIn y Instagram.

Sobre One Health

En sintonía con nuestra misión “La Ciencia de los Animales más Sanos”, MSD Animal Health apoya la adopción de un enfoque “One Health” para mejorar la salud y el bienestar de los animales, las personas y el medio ambiente que nos rodea. Mediante la colaboración con las partes interesadas, la compañía trabaja para desarrollar nuevas estrategias, productos innovadores y soluciones tecnológicas para los principales desafíos sanitarios que afectan tanto a los animales como a las personas, incluyendo la resistencia antimicrobiana, las enfermedades zoonóticas y las enfermedades transmitidas por vectores, con el objetivo de garantizar un suministro de alimentos seguro y sostenible. Para más información, lee nuestro posicionamiento sobre One Health que se encuentra en msd-animal-health.com. Además, visita la página https://www.msd-animal-health.com.pe/ o ponte en contacto con nosotros a través de nuestros canales de LinkedIn e Instagram.