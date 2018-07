Este jueves se realizó el conversatorio “La problemática de la difusión radial del Rock & Pop nacional”, el cual tuvo como objetivo ver la función de la radio, medio de comunicación por excelencia, como ente difusor de la música nacional. Con apoyo de exponentes especializados en el tema.

Se contó con la presencia de diversos exponentes del área musical quienes se dividieron en dos mesas de conversatorio: la primera conformada por Veronik, Wili Jiménez, César Ramos y Mirko Oré; y la segunda por Salim Vera, Iván fajardo, Walter Cobos. donde debatieron y respondieron todas las inquietudes por parte del público.

En la segunda ronda de ponentes, Iván Fajardo, ex integrante de la banda Índigo, mencionó que “la carretera para llegar a la difusión es la radio”. Reafirmando así su posición acerca de que la radio, medio tradicional, sigue siendo el medio más masivo, fundamentándose en datos de IPSOS, GFK, CPI y la PUCP con sondeos desde el 2016. Según resultados de la PUCP, el 54.3% de la población prefiere escuchar la emisora radial, en comparación del 10.1% que recurre a plataformas digitales como Youtube o Spotify.

Ventajas de la radio

Una de las ventajas acerca de la divulgación por radio, son las regalías. Dando una comparación en cuanto a hits como “En esta habitación”, “Explotar contigo”, canciones más reproducidas en plataformas digitales, y una canción de su autoría difundida por radio y televisión, Iván Fajardo, llegó a la conclusión de que en los medios tradicionales se generan muchas más regalías a comparación de las nuevas plataformas. Debido a que con 833 000 reproducciones en Youtube y 132 000 en Spotiy, se llega a ganar solo 500 dolares.

En 2013, Walter Cobos, guitarrista de Ni Voz ni Voto y abogado junto a otros personajes, se reunió con el congresista Sergio Tejada para lograr una mayor difusión de música nacional en la radio; dándose así un proyecto de ley que buscaba no menos del 35% de música Nacional en las emisoras y, no menos del 10% de programación con contenidos Indígena en los distritos donde habitan pueblos indígenas. Sin embargo, a 5 años de presentarse este proyecto no se llegó a concretar algo.

Ante la gran acogida por parte del público, refiriéndose al lleno total del auditorio, y la falta para abarcar el tema en su totalidad; Mariano Freyre, del colectivo Tirando dedo, mencionó al término del conversatorio que a inicios de agosto se estará realizando una segunda edición.

(Texto y fotos enviados por Gabriela Ampuero, Silvia Cáceres, Jairo Bravo y Aldair Guerra mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).