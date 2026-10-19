Luis Har, el argentino-israelí rescatado de Hamás que exige investigar los fallos del 7 de octubre

Luis Har, argentino-israelí, reclama una investigación sobre los fallos de seguridad que permitieron el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023

Luis Har, argentino-israelí, reclama una investigación sobre los fallos de seguridad que permitieron el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 AFP

Luis Har, argentino-israelí de 73 años, reclama una comisión de investigación independiente sobre los fallos de seguridad que permitieron el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el secuestro de cientos de personas en el sur de Israel. Tras pasar 129 días en cautiverio en Gaza, fue liberado por el Ejército israelí en una operación militar en febrero de 2024. Ahora cuenta su experiencia en conferencias y en su libro 'Rescatado'.

En entrevistas con El País y RFI, Har sostiene que conocer lo ocurrido es fundamental para evitar que una tragedia similar vuelva a suceder. Aunque reconoce que siente resentimiento por la demora en la liberación de los cautivos, aclara que no busca señalar culpables. “No busco culpas, busco saber y poder estar preparados por si vuelve a pasar”, afirmó. También considera que la convivencia con los palestinos se ha vuelto más difícil tras su experiencia.

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El rescate militar que puso fin a 129 días de cautiverio

Hamás y otras facciones armadas secuestraron a Har, a su pareja, Clara Marman, y a tres familiares de ella durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Los cinco tenían nacionalidad argentina e israelí. Cuatro meses después, las tres mujeres ya habían sido liberadas, pero Har y Fernando Marman, hermano de Clara, permanecían retenidos en un apartamento de Rafah.

El 12 de febrero de 2024, fuerzas especiales israelíes irrumpieron en el lugar durante una operación con intensos bombardeos. El rescate permitió liberar a ambos hombres, pero los ataques causaron decenas de muertes palestinas, en su mayoría civiles. Har describe aquella intervención como un momento decisivo de su vida, aunque reconoce el coste humano de la operación.

Har cuestiona a Netanyahu por retrasar el acuerdo de liberación

El sobreviviente atribuye a la presión del presidente estadounidense Donald Trump la consecución del acuerdo que permitió el regreso de todos los rehenes, vivos y muertos, en octubre de 2025. Según Har, si la decisión hubiera dependido únicamente del Gobierno israelí, los cautivos podrían haber permanecido en Gaza.

También cuestiona que el primer ministro Benjamín Netanyahu no haya impulsado una investigación independiente sobre los errores previos al ataque. Har considera necesario esclarecer por qué no se atendieron las advertencias y cómo fallaron los mecanismos de protección. Su reclamo coincide con el de la oposición israelí, que exige una comisión de investigación del 7 de octubre.

Las secuelas del secuestro y su nueva vida como conferencista

Tras recuperar la libertad, Har regresó al kibutz Urim, cerca de Gaza, donde vivía antes del ataque. Pese a las secuelas psicológicas, decidió mantener sus actividades públicas y compartir su historia en distintos países. Explica que permanecer ocupado le ayuda a sobrellevar los recuerdos del cautiverio.

“No duermo bien”, reconoció a RFI. Aunque tiene medicamentos para descansar, afirma que le cuesta permanecer en casa porque entonces regresan los recuerdos y las molestias físicas.